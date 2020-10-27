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Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 27 Ekim 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

27 Ekim 2020 Salı 15:27
Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Alevlerin Ardında Oynayan Çiçek Kimdir?

Alevlerin Ardında dizisinde çiçek karakterine hayat veren oyuncumuzun adı Hazar Ergüçlü’dür. 1992 doğumlu olan başarılı oyuncu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğmuştur. Lefkoşa da gençlere tiyatro eğitimi vermiştir. Oyunculuk kariyerine yönetmenliğini Derviş Zaim’in yönettiği Gölgeler ve Suretler isimli filmle başlamıştır. Dizi kariyerine ise Kuzey Güney dizisinde Simay karakterine hayat vererek başlamıştır.

Alevlerin Ardından Çiçek Nasıl Bir Rol Olacak?

Ay Yapım’ın üstlendiği Show TV’nin yeni sezonda yer vereceği Alevlerin Ardından dizisinde sonra ki günler içinde merakla takip eden seyircilerle buluşacak. Dizide Çiçek karakteri güzelliğiyle epey konuşulacak. Yaşadığı yangın sonrasında kendisine temiz bir sayfa açmaya çalışan Çiçek, Ali’ye aşık olacak.  Ali ve Çiçek’in aşkları dizide çok konuşulan aşk olacaktır.

Hazar Ergüçlü’nün Yer Aldığı Diziler

2016 –Yüksek Sosyete (Cansu Koran)

2015– Analar ve Anneler (Kader Ayaz)


2013-2015 Medcezir (Eylül Buluter)

2011–2013 Kuzey Güney (Simay Canay)

2017–Hayat Sırları (Seher Kuzgun)

2018– Dudullu Postası (Melis)

Hazar Ergüçlü’nün Aşk Hayatı?

Geçen günler içinde başarılı oyuncunun adı yönetmen Onur Ünlü’yle anıldı. İkilinin Arasında 21 yaş farkı olması uzun süre gündemde olan çiftin birlikteliklerini evlenerek taçlandırmayı düşünen Onur Ünlü Hazar Ergüçlü’ye evlenme teklifi etmiştir. Hazar Ergüçlü ise teklifini reddetmemişti. Hayatlarını birleştirme kararını çift sosyal medya yoluyla sevenleri ve takipçilerine duyurmuştur.

Hazar Ergüçlü’nün Resmi Sosyal Medya Hesabı

Başarılı oyuncunun sosyal medyayı düzenli şekilde kullanmaktadır. İnstagram hesabında yaklaşık olarak 1.237 paylaşımı ve 2.6 milyon takipçisi bulunmaktadır. Başarılı ve güzel oyuncunun takipçi sayısında her gün artış görülmektedir. Güzel oyuncumuzun instagram kullanıcı adı: @hazarerguclu

 



Son Güncelleme: 27.10.2020 15:27
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Anahtar Kelimeler:
Hazar ErgüçlüAlevlerin Ardından
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