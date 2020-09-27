İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Birçok kişinin merak ettiği Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 27 Eylül 2020 Pazar günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

27 Eylül 2020 Pazar 02:02
Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Alevlerin Ardında Oynayan Çiçek Kimdir?

Alevlerin Ardında dizisinde çiçek karakterine hayat veren oyuncumuzun adı Hazar Ergüçlü’dür. 1992 doğumlu olan başarılı oyuncu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğmuştur. Lefkoşa da gençlere tiyatro eğitimi vermiştir. Oyunculuk kariyerine yönetmenliğini Derviş Zaim’in yönettiği Gölgeler ve Suretler isimli filmle başlamıştır. Dizi kariyerine ise Kuzey Güney dizisinde Simay karakterine hayat vererek başlamıştır.

Alevlerin Ardından Çiçek Nasıl Bir Rol Olacak?

Ay Yapım’ın üstlendiği Show TV’nin yeni sezonda yer vereceği Alevlerin Ardından dizisinde sonra ki günler içinde merakla takip eden seyircilerle buluşacak. Dizide Çiçek karakteri güzelliğiyle epey konuşulacak. Yaşadığı yangın sonrasında kendisine temiz bir sayfa açmaya çalışan Çiçek, Ali’ye aşık olacak.  Ali ve Çiçek’in aşkları dizide çok konuşulan aşk olacaktır.

Hazar Ergüçlü’nün Yer Aldığı Diziler

2016 –Yüksek Sosyete (Cansu Koran)

2015– Analar ve Anneler (Kader Ayaz)


2013-2015 Medcezir (Eylül Buluter)

2011–2013 Kuzey Güney (Simay Canay)

2017–Hayat Sırları (Seher Kuzgun)

2018– Dudullu Postası (Melis)

Hazar Ergüçlü’nün Aşk Hayatı?

Geçen günler içinde başarılı oyuncunun adı yönetmen Onur Ünlü’yle anıldı. İkilinin Arasında 21 yaş farkı olması uzun süre gündemde olan çiftin birlikteliklerini evlenerek taçlandırmayı düşünen Onur Ünlü Hazar Ergüçlü’ye evlenme teklifi etmiştir. Hazar Ergüçlü ise teklifini reddetmemişti. Hayatlarını birleştirme kararını çift sosyal medya yoluyla sevenleri ve takipçilerine duyurmuştur.

Hazar Ergüçlü’nün Resmi Sosyal Medya Hesabı

Başarılı oyuncunun sosyal medyayı düzenli şekilde kullanmaktadır. İnstagram hesabında yaklaşık olarak 1.237 paylaşımı ve 2.6 milyon takipçisi bulunmaktadır. Başarılı ve güzel oyuncunun takipçi sayısında her gün artış görülmektedir. Güzel oyuncumuzun instagram kullanıcı adı: @hazarerguclu

 



Son Güncelleme: 27.09.2020 02:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hazar ErgüçlüAlevlerin Ardından
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
9 yıl aradan sonra dönen İbo Show'un fragmanı yayınlandı! İbrahim Tatlıses özledim be dedi!
9 yıl aradan sonra dönen İbo Show'un fragmanı yayınlandı! İbrahim Tatlıses özledim be dedi!
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Kuru Otlar Üstüne' 2022'de yayınlanacak
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Kuru Otlar Üstüne' 2022'de yayınlanacak
Yasa dışı bahis ve müstehecen yayın yapan 48 sitenin erişimi engellendi
Yasa dışı bahis ve müstehecen yayın yapan 48 sitenin erişimi engellendi
Ceza'nın yeni parçası Yeni Mesaj'ı yayınladı. Yeni Maesaj şarkısının sözleri dikkat çekti
Ceza'nın yeni parçası Yeni Mesaj'ı yayınladı. Yeni Maesaj şarkısının sözleri dikkat çekti
Norm Ender'in instagram hesabından yayınladığı yeni şarkısı 180 milyondan fazla görüntüleme aldı
Norm Ender'in instagram hesabından yayınladığı yeni şarkısı 180 milyondan fazla görüntüleme aldı
Kadir Doğulu: 'Eşim PR malzemesi olarak kullanıldı'
Kadir Doğulu: 'Eşim PR malzemesi olarak kullanıldı'

Popüler Haberler

Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Makedonya yaşam şartları nasıl? 2020 Makedonya asgari ücretleri
Eminevim nasıl ev sahibi yapıyor? 2020 Eminevim hakkında bilgiler
TV8 Top Model yarışması Türkiye Modelini Arıyor başvuru şartları neler? Türkiye Modelini Arıyor yarışması başvuru formu ve şartları
Kenya'da asgari ücret ne kadardır? Kenya yaşam şartları ve market fiyatları 2020
Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları 27 Eylül 2020 Pazar
Türk Telekomu nereye şikayet edebilirim? E-posta ile Türk Telekom’da şikayet kaydı
Part time çalışma kıdem tazminatı şartları nelerdir? 2020
2020 Ek5 tarım sigorta primi ne kadar olacak?
İkea güncel çalışma saatleri ve günleri 2020
2020 Grammy ödülleri ne zaman, hangi tarihte verilecek? Grammy ödülleri nedir? Grammy ödülleri tarihçesi
VakıfBank kredi kartı ve kredi borcu nasıl ertelenir? Vakıfbank kredi erteleme faiz oranları ve erteleme şartları
Sicil affında son durum ne? 2020 Sicil affı çıkacak mı?
Beşinci kol faaliyeti nedir? 5. kol ne demektir?
Ziraat Bankası düşük faizli emekli kredisi şartları ve oranları
Bugün gram altın ne kadar oldu? 27 Eylül 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Egzama askerliğe engel mi? 2020 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2020 Milangaz tüp kaç para?
Altın ne kadar oldu? 27 Eylül 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 27 Eylül 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2020
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 27 Eylül 2020 Pazar Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.