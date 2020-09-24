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Alevlerin Ardından Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Toprak Can Adıgüzel nereli, yaşı kaç?

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Alevlerin Ardından Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Toprak Can Adıgüzel nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 24 Eylül 2020 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

24 Eylül 2020 Perşembe 01:08
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Toprak Can Adıgüzel nereli, yaşı kaç?
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Alevlerin Ardından dizisi Ali karakterine hayat verecek isim Toprak Can Adıgüzel oldu. Adıgüzel, dizide Çiçek karakterine hayat verecek Hazar Ergüçlü ile partner olacak. Netflix Fransuz Le Bazaar De La Charite dizisi uyarlaması olarak yayınlanacak dizide İstanbul’un en ünü kadınlarının katılmış olduğu yardım kermesi esnasında yaşanan otel yangını anlatılacak.

Alevlerin Ardından dizi konusu

Çıkan yangın sonucunda 150 kadın hayatını kaybetmiş ve hayatta kalmayı başaran kadınlarsa hayatına bambaşka bir noktadan yeniden başlayacak.


Dizide Ali’nin partneri olacak Çiçek karakteri otelde bulunan ve yangından ağır yarayla kurtulan bir kız olacak. Söz konusu yara Çiçek’in hayatını baştan aşağı değiştirirken, Ali için de büyük bir sınav olacak.

Alevlerin Ardından Ali kimdir?

Alevlerin Ardından dizisinde Ali, 28 – 30 yaşlarında yakışıklı bir gençtir. Çiçekle ilişki içerisinde olan Ali, Çiçek’in yangın sonucunda ağır yara alması sonrasında zorlu günler geçirir. Kariyeriyle birlikte ilişkisine de önem veren Ali, Çiçek’e aşıktır. Ali, yapmış olduğu bir hata nedeniyle Çiçek’in kalbini kırar ve kendini affettirmeye çalışır.

Toprak Can Adıgüzel kimdir?

16 Ocak 1982 İzmir’de dünyaya gelen Toprak Can Adıgüzel, İstanbul Aydın Üniversitesi Tiyatro eğitimi almış ve konservatuar mezunudur. Aysa Prodüksiyon oyuncusu Adıgüzel, Kadın dizisi finalinde İsmail karakteriyle büyük bir beğeni kazanmıştır.



Son Güncelleme: 24.09.2020 01:08
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Toprak Can AdıgüzelAlevlerin Ardından
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