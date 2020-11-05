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Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş kimdir, nereli yaşı kaç?

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş kimdir, nereli yaşı kaç? haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 5 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

05 Kasım 2020 Perşembe 22:51
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş kimdir, nereli yaşı kaç?
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Yeni sezonda ekranlara gelmesine kesin gözü ile bakılan ve Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği Alevlerin Ardından dizisinin oyuncu kadrosu belli olmaya devam ediyor. Dizinin en önemli karakterlerinden bir tanesi olan Komiser Taner için açılan seçmeleri kazanan isim ise Fatih Çetintaş oldu. Yeni sezonun başlangıcı olan Eylül ayında SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluşacak dizide Komiser Taner yani Fatih Çetintaş merak edilmeye devam ediyor.

Fatih Çetintaş kimdir?


Henüz 20 yaşında olan genç tiyatrocu Çetintaş’ın görev alacağı ilk yapım Alevlerin Ardından dizisi olacak. Salt Talent ajansa kayıtlı olan Çetintaş’ın Alevlerin Ardından dizisinde göstereceği performans geleceğini belirleyecek nitelikte olacak.

Dizide canlandıracağı Komiser Taner eğitimleri için polislik ve ateşli silah kullanım eğitimi alan Çetintaş dizinin belki de en önemli karakterini canlandıracak.

Alevlerin Ardından Komiser Taner kimdir?

Polis akademisinden yeni mezun olan Komiser Taner yardımcı komiserliğe atanmıştır. Yakışıklılığı ile dikkatleri hep üzerine çeken ve pek çok kadın tarafından beğenilen Taner meslek aşkı nedeni ile kimseyi hayatında istememektedir. Yardımcısı olduğu Kemal Komiserin hayatında kimse yoktur ve mesleğinin zorluğu nedeni ile kimseye aşık değildir. Ancak uzun süre üzerinde uğraştığı olayda suçluya aşık olan Komiser Kemal mesleğinden aşkı için vazgeçerek yerini Taner’e bırakacaktır.



Son Güncelleme: 05.11.2020 22:51
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