Alevlere Karşı filmi ne zaman çekildi? Alevlere Karşı filmi konusu ve oyuncuları

Dram ve macera türündeki Alevlere Karşı filmi televizyonda ilk kez bu akşam yayınlanacak. Alevlere Karşı filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Büyük bir patlamanın ardından çıkan yangınla ülke büyük bir tehlike altına girer. Bu yangının durdurulması için büyük bir çaba sarf edilir.

Alevlere Karşı filmi bu akşam saat 00:20’de ATV ekranlarından yayınlanacak.

Alevlere Karşı filmi konusu

Alevlere Karşı oyuncuları

Çin’de bir petrol boru hattında patlama gerçekleşir. Bu patlama şehre çok büyük zarar verir. Ancak asıl tehlike patlamanın ardından sülfür dolu kazanlara alevlerin ulaşma durumu ön görülür. Bu durum gerçekleşirse 20 atom bombası gücünde bir patlama meydana gelecektir. Alevlerin sülfüre ulaşmaması için herkes seferber olur ve alevlere karşı büyük bir mücadele verilir.

Alevlere Karşı filminin oyuncuları arasında Xiaoming Huang, Jiang Du, Zhuo Tan gibi önemli isimler yer alıyor.

Alevlere Karşı filmi ne zaman çekildi?

2019 yılında vizyona giren Alevlere Karşı filminin yönetmen koltuğunda Tony Chan yer alıyor.