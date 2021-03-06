İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Alev Alev'e katılan Cihangir Ceyhan Kimdir? Ömer karakteri kimdir?

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Alev Alev'e katılan Cihangir Ceyhan Kimdir? Ömer karakteri kimdir? başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 05-03-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 05:11
Alev Alev'e katılan Cihangir Ceyhan Kimdir? Ömer karakteri kimdir?
Takip Et:

Alev Alev Adlı Diziden Ömer:

Senaryosu ve oyuncu kadrosu ile ilgiyi üzerine çeken dizi Alev Alev izleyiciler tarafından bolca merak edilmektedir. Oyuncularının hangi isimlerden oluşacağı da belli olan dizinin hazırlıkları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Karakterlerden Ömer ise ilgileri şimdiden üzerine çekmeye başarmıştır, Ömer karakteri bolca merak edilmektedir. Alev Alev adlı dizinin yapımcısı ise Ay Yapım’ dır ve geçtiğimiz günlerde dizinin ilk tanıtımını izleyiciler ile buluşturmuştur. Show TV ekranlarına yakın bir zamanda gelmesi ise izleyiciler tarafından beklenmektedir. Ömer karakterine hayat verecek oyuncu ise Cihangir Ceyhan’ dır.

Cihangir Ceyhan:

1989 senesinde Ekim ayının 15’inde dünyaya gözlerini açmıştır ve oyuncu aslen Adanalıdır. Cihangir Ceyhan’ ın bilinen oyunculuk eğitimi ise 2. 5 senelik aldığı kamera karşısında oyunculuk sergilemek dersleridir. Oyuncunun okuduğu üniversite ise Açık Öğretim Üniversitesinde İşletme bölümüdür. 75 kilo ve 1, 77 uzunluğundadır ve oyuncunun bilinen ilk performansı Yusuf adlı sinema filmidir. Cihangir Ceyhan’ ın aktif olarak kullandığı sosyal medya kullanıcı adı ise @ceyhancihangir. Cihangir Ceyhan’ ın önceden bulunduğu yapımlar ise:

*Cio karakteri ile Sıfır Bir Adana(2016)

*Azer adlı karakter ile Çukur(2019)



Son Güncelleme: 06.03.2021 05:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alev Alev Dizisinin OyuncularıAlev Alev Dizisinin Oyuncuları|Alev Alev Dizisi OyuncularıAlev Alev Dizi Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadakatsiz dizisi Melih komiser kimdir? Ali İl kim, kaç yaşındadır?
Sadakatsiz dizisi Melih komiser kimdir? Ali İl kim, kaç yaşındadır?
Dünya genelinde en fazla izlenen Hint dizileri! En fazla İMDB puanına sahip olan Hint dizileri!
Dünya genelinde en fazla izlenen Hint dizileri! En fazla İMDB puanına sahip olan Hint dizileri!
Mucize Doktor dizisi oyuncu kadrosu
Mucize Doktor dizisi oyuncu kadrosu
Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, neden yok?
Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, neden yok?
Camdaki Kız dizisinin çekim yerleri nerede? Camdaki Kız İstanbul'da mı çekiliyor?
Camdaki Kız dizisinin çekim yerleri nerede? Camdaki Kız İstanbul'da mı çekiliyor?
Sadakatsiz Melih'i Kimdir?
Sadakatsiz Melih'i Kimdir?

Popüler Haberler

Alev Alev'e katılan Cihangir Ceyhan Kimdir? Ömer karakteri kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizi çekim yerleri
Barbaros Barbaros kimdir? Gerçek adı ne? Ulaş Tuna Astepe oynadığı diziler
Kulüp dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Arka Sokaklar dizisi Civan Güngör kimdir? Emre Törün yer aldığı dizi ve film yapımları
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar Amir Ümit karakterini kim canlandırıyor? Sevi Demirçivi kimdir?
Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizi oyuncusu Nuray Yıldız kimdir? Rabia Kaya hakkında bilgiler
Arka Sokaklar dizisi Civan karakterini kim canlandırıyor? Emre Törün kimdir?
PTT ucuz ayçiçek yağı satışı ne zaman başlayacak?
Babil ilk bölümü ne kadar izlendi? Reytingleri nasıl?
Kuaförüm Sensin Ayşegül Kartal neden yok, ayrıldı mı?
10.000 TL Halbank kredi başvuru sorgulama ve kredi başvuru sonucu öğrenme işlemleri
Korona Vürüs belediye para yardımı ve erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Payitaht Abdülhamid dizisi Nadir Bey kimdir? Gerçek adı ne? Sifu Salman Ataş oynadığı diziler
Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisi Nadya kimdir? Gözde Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Akrep dizisi Berna kimdir? Başak Daşman rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Star TV canlı yayın akışı 6 Mart 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.