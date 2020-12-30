Alev Alev yeni bölüm neden yok? 31 Aralık Alev Alev neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?

SHOW TV ekranlarının gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu ile büyük ilgi gören ve her Perşembe hayranları ile buluşan Alev Alev dizisinin 31 Aralıkta neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Dizi hayranlarının 31 Aralıkta dizinin neden yayınlanmayacağını merak ederken aynı zamanda kanal ve yapımcılar tarafından yapılan açıklamalarda araştırılıyor.

Alev Alev 31 Aralık neden yok?

31 Aralık tarihinde yayınlanacak yeni bölümün ertelenmesinin sebebi olarak yılbaşı gösterilirken SHOW TV yılbaşı özel programı nedeni ile Alev Alev dizisini ertelediğini duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda yılbaşında oyuncu ve teknik ekibe verilen 3 haftalık izinler 2020 yılında iptal edilirken dizilerin sadece 1 hafta erteleneceği kanallar tarafından açıklanıyor.

31 Aralık yılbaşı gecesi olduğu için Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel programı ekranlarda olacak açıklamaları yapılırken 4 günlük sokağa çıkma yasağında gündüz kuşağı dizilerinin akşam yayınlanan reytingli dizilerin yerini alacağı belirtildi.

Açıklamalar sonrasında Alev Alev dizisinin 31 Aralık Perşembe günü yayınlanmayacağı 7 Ocak 2021 Perşembe gününde yayınlanacağı ve izleyicileri ile buluşacağı belirtildi.