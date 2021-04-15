Alev Alev yeni bölüm izle! Show TV Alev Alev 23. bölüm tek parça izle! Alev Alev son bölüm

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Sevilen dizi Alev Alev’in son bölümü olan 22. bölümde tarihi eserlerinin yakalanması sonucu Çelebi iyice köşeye sıkışmıştı. Annesi Hülya ise var gücü ile oğluna destek olmaya çalışırken, İskender’in gizlice hazırladığı plandan bihaberdi. Öbür taraftan Bülent’in ölümünün arkasından Çiçek ve İskender ne yapacaklarını bilemez iken, cinayete dair bir ipucu bulmuşlardı. Cemre için ise zor zamanların arkasında nihayet yeni bir hayat başlamak üzereydi.

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