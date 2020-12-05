Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev 6. bölüm fragman izle

Yayınlandığı 5 bölümde büyük ilgi gören ve reytinglerde üst sıralara tırmanan Ay yapım imzalı Alev Alev dizisinin 6.bölüm fragmanı yayınlandı. Hayranlarının merakla beklediği yeni bölüm fragmanında işler kızışıyor. Ömer saldırıya uğrarken, Ali Tomris’in evinde işe başlaması Alev Alev izleyicilerini ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.
Alev Alev Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?
Alev Alev dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Çelebi’nin Kenan’a “Gereğini yap!” demesi gerginliği tırmandırıyor. Kenan’ın tedirginliği ise dikkat çekiyor.
Alev Alev 6.Bölüm Fragmanını bu linkten izleyebilirsiniz https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/alev-alev-6-bolum-fragmani/91628
Alev Alev Son Bölümde Neler Oldu?
Cemre, Çelebi’ye karşı mücadelesinde yaptığı basın açıklamamasını basına duyurmaya çalışırken, Çelebi bu duruma engel olmaya çalıştı. Ancak Rüya’nın beklenmedik hamlesiyle, Cemre’nin karakolun önünde yaptığı açıklamanın videosunu pek çok ünlü isime yolladı. Videonun geniş kitlelere yayılmasıyla Cemre sosyal medyanın gündemine oturdu. Ömer, İskerder’in kendisine karşı attığı iftirayı öğrendikten sonra onunla yüzleşmek istedi.
İskender’in Ömer’i tehdit etmesi üzerine ikili karşı karşıya geldi. Çiçek’in İskender’i görmesiyle öfkelenmesi bir olurken, bu durum Bülent’in de gözünden kaçmadı.
Bülent, Çiçek ve Tomris’in bir şeyler sakladığını düşünerek, bunu ortaya çıkaracak ipuçları bulmaya çalışmaya devam etti. Çelebi’nin Polis ve Gazetecilerle Ozan’ın kapısına gidip Güneş’i zorla alıkoyması, Cemre’yi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Kuzeni Rüya’nın Cemre’nin elinden tutup “Artık yalnız değilsin!” diyerek destek olması büyük heyecan yarattı.
Alev Alev dizisi Ne Anlatıyor? Oyuncuları kimler?
Alev Alev Oyuncuları
Zuhal Olcay
Demet Evgar - Cemre
Hazar Ergüçlü - Çiçek
Dilan Çiçek Deniz - Rüya
Cem Bender - Çelebi
Berkay Ateş- Ozan
Cihangir Ceyhan - Ömer
Berker Güven - İskender