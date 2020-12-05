Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev 6. bölüm fragman izle

Yayınlandığı 5 bölümde büyük ilgi gören ve reytinglerde üst sıralara tırmanan Ay yapım imzalı Alev Alev dizisinin 6.bölüm fragmanı yayınlandı. Hayranlarının merakla beklediği yeni bölüm fragmanında işler kızışıyor. Ömer saldırıya uğrarken, Ali Tomris’in evinde işe başlaması Alev Alev izleyicilerini ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.

Alev Alev Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Alev Alev dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Çelebi’nin Kenan’a “Gereğini yap!” demesi gerginliği tırmandırıyor. Kenan’ın tedirginliği ise dikkat çekiyor.

Alev Alev 6.Bölüm Fragmanını bu linkten izleyebilirsiniz https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/alev-alev-6-bolum-fragmani/91628

Alev Alev Son Bölümde Neler Oldu?

Cemre, Çelebi’ye karşı mücadelesinde yaptığı basın açıklamamasını basına duyurmaya çalışırken, Çelebi bu duruma engel olmaya çalıştı. Ancak Rüya’nın beklenmedik hamlesiyle, Cemre’nin karakolun önünde yaptığı açıklamanın videosunu pek çok ünlü isime yolladı. Videonun geniş kitlelere yayılmasıyla Cemre sosyal medyanın gündemine oturdu. Ömer, İskerder’in kendisine karşı attığı iftirayı öğrendikten sonra onunla yüzleşmek istedi.

İskender’in Ömer’i tehdit etmesi üzerine ikili karşı karşıya geldi. Çiçek’in İskender’i görmesiyle öfkelenmesi bir olurken, bu durum Bülent’in de gözünden kaçmadı.

Bülent, Çiçek ve Tomris’in bir şeyler sakladığını düşünerek, bunu ortaya çıkaracak ipuçları bulmaya çalışmaya devam etti. Çelebi’nin Polis ve Gazetecilerle Ozan’ın kapısına gidip Güneş’i zorla alıkoyması, Cemre’yi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Kuzeni Rüya’nın Cemre’nin elinden tutup “Artık yalnız değilsin!” diyerek destek olması büyük heyecan yarattı.

Alev Alev dizisi Ne Anlatıyor? Oyuncuları kimler?

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek. Cemre, Rüya ve Çiçek… Bu üç kadının yolları bir sanıçta çıkan bir yangında kesişir. Alevlerden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Mücadele vermeye karar veren bu kadınlar, dışarıdan güvenilir, varlıklı ve karizmatik olarak görünen Çelebi’nin kötülüğüyle karşılacaklarından habersizdir.

Alev Alev Oyuncuları

Zuhal Olcay

Demet Evgar - Cemre

Hazar Ergüçlü - Çiçek

Dilan Çiçek Deniz - Rüya

Cem Bender - Çelebi

Berkay Ateş- Ozan

Cihangir Ceyhan - Ömer

Berker Güven - İskender