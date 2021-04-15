İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...

Alev Alev yeni bölüm canlı izle! Show TV Alev Alev 23. bölüm tek parça izle! Alev Alev son bölüm

Show TV'nin Perşembe akşamları yayınlanan ve izleyiciden tam not alan Alev Alev yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin hayranları bu akşam yayınlanacak olan 23. bölümü merakla bekliyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 19:16
Alev Alev yeni bölüm canlı izle! Show TV Alev Alev 23. bölüm tek parça izle! Alev Alev son bölüm
Takip Et:

Show TV ekranlarının beğenilen dizisi Alev Alev’in yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Alev Alev canlı izle. Alev Alev son bölüm izle. Alev Alev son bölümde neler yaşandı? Canlı izleme linki haberimizde.

Sevilen dizi Alev Alev’in son bölümü olan 22. bölümde tarihi eserlerinin yakalanması sonucu Çelebi iyice köşeye sıkışmıştı. Annesi Hülya ise var gücü ile oğluna destek olmaya çalışırken, İskender’in gizlice hazırladığı plandan bihaberdi. Öbür taraftan Bülent’in ölümünün arkasından Çiçek ve İskender ne yapacaklarını bilemez iken, cinayete dair bir ipucu bulmuşlardı. Cemre için ise zor zamanların arkasında nihayet yeni bir hayat başlamak üzereydi.

Alev Alev canlı izle

Alev Alev yeni bölüm fragmanı için tıklayın

 




Son Güncelleme: 15.04.2021 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AlevalevShowTVYenibölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Kıbrıs neden başlamadı, geç mi başlıyor? Bir Zamanlar Kıbrıs yok mu, final mi yaptı?
Bir Zamanlar Kıbrıs neden başlamadı, geç mi başlıyor? Bir Zamanlar Kıbrıs yok mu, final mi yaptı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları
Can Yaman Instagram hesabını kapattı mı, neden kapattı?
Can Yaman Instagram hesabını kapattı mı, neden kapattı?
Müge Anlı 15 Nisan 2021 Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 15 Nisan 2021 Perşembe tek parça izle
Camdaki Kız dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yerleri
Camdaki Kız dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yerleri
Bu akşam hangi diziler var? 15 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 15 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı

Popüler Haberler

Acil paraya ihtiyacım var diyene Akbank düşük sıfır faizli 10 bin TL kredi
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk dizi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
Alev Alev Güneş kimdir? Kayra Orta gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Mucize Doktor dizisi Ezo karakterini kim canlandırıyor? Ezgi Aşaroğlu kimdir?
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödünç para kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır? 2.000 TL ödünç para nasıl alınır?
Alo 170 ile telefondan emeklilik sorgulama işlemi
Hazine ve Maliye Müfettiş yardımcı maaşları 2021 yılında kaç TL oldu? Hazine ve Maliye Müfettişi nasıl olunur, ne iş yapar?
Kuvel kalesi tarihteki yeri nedir? Kuvel kalesi ne zaman kim tarafından fethedildi?
Emzirmek orucu bozar mı?
Mazeret izni hangi durumlarda verilir? 2021 Mazeret izni için şartlar neler?
Mavera Kara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Zara hakkında bilgiler
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 15 Nisan 2021 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Koronavirüs cinsel yolla bulaşır mı? Koronavirüs cinsel yoldan geçer mi?
Asgari ücret 2021 yılı ne kadar oldu? Brüt asgari ücret ve AGİ indirimleri
Kurumlar vergisi hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?
Alev Alev dizisi Çiçek karakterini kim canlandırıyor? Hazal Ergüçlü kimdir?
Devletten ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşılıksız 750 TL - 1500 TL - 1625 TL maddi yardım
Emekliye intibak ne zaman ödenecek? İntibak yasası son durum nedir, tarih belli oldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.