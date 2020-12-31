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Alev Alev reyting sonuçları nasıl? Show TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Alev Alev reyting sonuçları nasıl? Show TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı? haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Aralık 31 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 21:30
Alev Alev reyting sonuçları nasıl? Show TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
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Alev Alev dizisi 5 Kasım Perşembe günü ekranlara gelecek ve ilk bölümü ile izleyicisi ile buluşacak. Show TV’ de yayınlanacak olan dizi hakkında ise sıkça acaba tutar mı sorusu sorulmaktadır.

 

Alev Alev Dizisinin Konusu

Dizinin ilk bölümünden itibaren işleyeceği konular; anneliğin zorluğu, kadına şiddet gibi duygular olacak ve şimdiden çoğu kadın tarafından beğenildi. Çoğu kadının yaşadığı veya yaşayabileceği psikolojik olarak şiddeti konu edinecek olan dizide asıl amaç dışarıda psikolojik şiddete uğrayan kadınlara yalnız değilsin mesajı vermektedir. Kadınların çocuklarına duyduğu sahiplenme duygularını da işleyecek olan dizinin biraz üzücü olacağı ama gerçekleri anlatacağı izlenimi oluşmuştur. Alev Alev dizisinin başrollerinde ise sevilen oyuncu Demet Evgar var.

 

 

Alev Alev dizisinde yer alacak olan diğer başrol oyuncuları ise; Hazar Ergüçlü ve Çiçek Deniz’ dir.

 

Alev Alev Dizisi Tutar Mı:

Alev Alev dizisi bolca başarılı yapıma imzasını atmış olan Ay Yapım tarafından yayınlanacaktır. Senaryosunu Burcu Görgün Toptaş’ ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız’ ın oturacağı dizinin ilk bölümü 5 Kasım Perşembe günü yayınlanacaktır. Yayınlanmadan kesin olarak tutar diyemesek de, konusuna bakarak tutacağını düşünmekteyiz.



Son Güncelleme: 31.12.2020 21:30
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