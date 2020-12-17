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Alev Alev reyting sonuçları nasıl? Alev Alev izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Alev Alev reyting sonuçları nasıl? Alev Alev izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 17 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak Alev Alev reyting sonuçları nasıl? Alev Alev izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 22:30
Alev Alev reyting sonuçları nasıl? Alev Alev izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
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Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin fragmanları büyük ilgi gördü. Yeni dizinin başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceylan, Berkay Ateş, Zuhal Olcay gibi sevilen isimler yer alıyor.

22 Ekim Perşembe günü yayınlanacak olan dizinin nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak konusu oldu.

Perşembe günü yayınlanacak olan dizinin en büyük rakipleri Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor, Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat, TRT ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizileri olacak. Bu dizilerin dışında ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın yüksek reyting oranları en zorlu rakip olarak görülüyor. Ancak yeni dizi Alev Alev’in farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu bu dizilerin arasında kendisine yer bulacaktır.



Son Güncelleme: 17.12.2020 22:30
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Anahtar Kelimeler:
DiziAlev Alev
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