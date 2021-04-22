Alev Alev Ozan ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Berkay Ateş Alev Alev'den ayrılıyor mu?

Alev Alev dizisi her Perşembe Show TV ekranlarına geliyor. Dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstlenmektedir. Dizinin başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü,Dilan Çiçek Deniz,Berker Güven ve Berkay Ateş yer almaktadır. dizinin 24.bölümü 22 Nisan Perşembe günü ekranlara gelecek. Dizinin izleyicileri Ozan’a ne olacağını merak etmektedir. Alev Alev Ozan ölecek mi?
Alev Alev dizisinde Ozan karakterini Berkay Ateş Canlandırmaktadır. Ozan’ın ne zaman öleceği bilinmemektedir. Fakat Berkay Ateş’in diziden ayrılacağı kulislerde konuşulmaktadır.
Berkay Ateş
Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 tarihinde İstanbul’da doğdu. Aslen Ardahanlı olan oyuncu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tiyatro eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında Yarım Kalan Mucize adlı filmde yaşamıştır. Anne dizisinde Cengiz karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Çukur dizisinde Mahsun karakteriyle ön plana çıkmıştır.