Alev Alev Ömer ölüyor mu? Cihangir Ceyhan diziden ayrılacak mı?

Vizyona girmeden önce büyük merak uyandıran ve yayın tarihinden itibaren en fazla izlenen dizilerden bir tanesi haline gelen Alev Alev dizisinde Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği Ömer karakterinin ölüp ölmeyeceği merak edilmeye başlandı.

Rüya, Ömer’e verdiği sözü yerine getirir ve Ömer’i hapishaneden kurtarır. Yangında Ömer’in kurtardığı bir kişi Ömer lehine ifade verince hapisten kurtulan Ömer’in arkadaşlığı Rüya ile daha ileri gider. Sürekli birlikte zaman geçiren Rüya ve Ömer arasında bir aşk doğmaya başlar. İskender ise Ömer ile Rüya’nın yakınlaşmasından rahatsız olarak Ömer’e zarar vermek ister.

Alev Alev Ömer ölecek mi?

Son derece tatlı bir ikili olan Ömer ve Rüya’nın hayalleri istedikleri gibi olmayacak. Pek çok sınavdan geçmek zorunda olan ikilinin sonunun nasıl olacağı ise pek çok hayran tarafından merak ediliyor.

Cemre yaşanan olayı basına anlatmaya karar verse de anlattıkları hiçbir kanalda yer bulmayacak. Kendisini çaresiz hisseden Cemre Ozan’ın yanına gidecek. Rüya, Cemre’ye inandığını ve onun her zaman yanında olacağını söylese de Cemre, Rüya’yı affetmez ve her şeyin çok geç olduğunu söyler.

Dizinin orijinal senaryosuna bakıldığında ise Ömer’in uzun bir süre dizide olacağı biliniyor. İskender türlü olaylarla Ömer’i öldürmeye çalışacak hatta öldürdüğüne inanacak olsa da Ömer ölmeyecek.