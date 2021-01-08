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Alev Alev Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan hakkında bilgiler

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Alev Alev Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan hakkında bilgiler haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 8 Ocak 2021 Cuma günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak Alev Alev Ömer kimdir? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 19:15
Alev Alev Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan hakkında bilgiler
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Alev Alev Adlı Diziden Ömer:

Senaryosu ve oyuncu kadrosu ile ilgiyi üzerine çeken dizi Alev Alev izleyiciler tarafından bolca merak edilmektedir. Oyuncularının hangi isimlerden oluşacağı da belli olan dizinin hazırlıkları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Karakterlerden Ömer ise ilgileri şimdiden üzerine çekmeye başarmıştır, Ömer karakteri bolca merak edilmektedir. Alev Alev adlı dizinin yapımcısı ise Ay Yapım’ dır ve geçtiğimiz günlerde dizinin ilk tanıtımını izleyiciler ile buluşturmuştur. Show TV ekranlarına yakın bir zamanda gelmesi ise izleyiciler tarafından beklenmektedir. Ömer karakterine hayat verecek oyuncu ise Cihangir Ceyhan’ dır.

Cihangir Ceyhan:

1989 senesinde Ekim ayının 15’inde dünyaya gözlerini açmıştır ve oyuncu aslen Adanalıdır. Cihangir Ceyhan’ ın bilinen oyunculuk eğitimi ise 2. 5 senelik aldığı kamera karşısında oyunculuk sergilemek dersleridir. Oyuncunun okuduğu üniversite ise Açık Öğretim Üniversitesinde İşletme bölümüdür. 75 kilo ve 1, 77 uzunluğundadır ve oyuncunun bilinen ilk performansı Yusuf adlı sinema filmidir. Cihangir Ceyhan’ ın aktif olarak kullandığı sosyal medya kullanıcı adı ise @ceyhancihangir. Cihangir Ceyhan’ ın önceden bulunduğu yapımlar ise:

*Cio karakteri ile Sıfır Bir Adana(2016)

*Azer adlı karakter ile Çukur(2019)



Son Güncelleme: 08.01.2021 19:15
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