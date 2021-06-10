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Alev Alev nerede çekiliyor? Alev Alev dizisi çekim yeri

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Alev Alev nerede çekiliyor? Alev Alev dizisi çekim yeri haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 10 Haziran 2021 Perşembe günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

10 Haziran 2021 Perşembe 19:21
Alev Alev nerede çekiliyor? Alev Alev dizisi çekim yeri
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Yeni sezonun en önemli dizilerinden Alev Alev'in çekimleri, tanıtım fragmanı ile ilgi odağı oldu. Dizide en çok karşımıza çıkacak olan Cemre, Çiçek, Rüya gibi oyuncuların bir arada olduğu kumsal nerede merak edenler için yazalım. Alev Alev Dizisi ilk bölümünü İstanbul ilimizin Şile sahillerinde çekti. Fragman bu resimlerden alınmıştır. Yeni bölümler çıktıkça Alev Alev'in nerede çekildiği sorusuna hem yazılı hem de görsel olarak cevap vermeye devam edeceğiz.

Alev Alev dizisinin çekildiği mekanlar neresi

"Alev Alev Dizisi" İstanbul şehrinde Ağlayankaya'da çekildi. Ağlayankaya plajı, adını bölgedeki bir kayadan alan Şile'nin en ünlü ve güzel plajıdır. Elbette alev dizisinin çekimleri bu mekanla sınırlı değil, dizi de daha çok yer kullanacak. Alev Alev nerede çekiliyor, Alev Alev dizisi nerede, sahne nerede gibi garip sorulara cevap verelim. 

Tanıtım fragmanına ev sahipliği yapan mekan Şile’de bulunan Ağlayankaya plajı olurken ilk bölümler ise Büyükçekmece de bulunan Alkent 2000 Mahallesi’nde çekilmiştir.

Aynı zamanda ilk bölümde kullanılan Sanıç için ise boşaltılan bir kum fabrikası kullanıldı.  

Alev Alev Dizisinin Seti Nerede, Nasıl Gidilir?

Alev Alev serisi dizisi iki bölgeye kurulacak. İlk bölüm çekimleri Şile sahilinde , diğeri ise Beykoz ilçesindeki eski ayakkabı fabrikasında kuruldu. Beykoz semtindeki bu mekan artık çekim yeri olarak kullanılıyor. Alev Alev'in çekimlerinin çoğu yaylada hazırlanan bloklarda gerçekleştirilecek. Ancak İstanbul'daki mekanlarımızın birçoğu dizinin çekimlerinde olacak. Koronavirüs nedeniyle Alev Alev oyuncularıyla buluşmak ve fotoğraf çekmek şu anda yasak.

Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Cemre: Demet Evgar

Çiçek: Hazar Ergüçlü

Rüya: Dilan Çiçek Deniz

Çelebi: Cem Bender

Ozan: Berkay Ateş

Ömer: Cihangir Ceyhan

İskender: Berker Güven

Ali: Toprakcan Adıgüzel

Bülent: Cem Sürgit

Korkut: Yiğit Sertdemir

Tomris: Zuhal Olcay


Son Güncelleme: 10.06.2021 19:21
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Anahtar Kelimeler:
Show TvDiziAlev Alev
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