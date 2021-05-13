Alev Alev neden yok, neden yayınlanmıyor, bitti mi? Alev Alev final mi yaptı, 13 Mayıs Perşembe neden yayınlanmıyor?

13 Mayıs Perşembe Alev Alev oyacak mı?
Show Tv ekranlarında her Perşembe günü yayınlanan sevilen dizi Alev Alev yayınlandığı ilk bölümden itibaren seyirciyi etkileyerek ekrana kilitlemeyi başardı. Alev Alev 13 Mayıs Perşembe günü neden yayınlanmadı? Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm fragmanında ne gibi gelişmeler yaşandı? İşte cevapları..
Alev Alev dizisi neden yayınlanmadı?
Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Dizi önümüzdeki haftadan itibaren yeni bölümleri ile tekrardan ekranlara gelecek. Hatırlanacağı üzere dizinin son bölümünde Çelebi’nin yaptığı plan geceye damga vurmuştu. Hapishaneye gönderilen Çelebi’nin özgürlüğü ve geleceği adına mücadele veriliyordu ancak Çelebi’nin ölüm haberinin gelmesi üzerine Cemre başta olmak üzere herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı. Cemre artık, hayatını cehenneme çeviren Çelebi’nin öldüğüne ve ondan sonsuza dek kurtulduğuna inanamamıştı. Evlilikleri boyunca Çelebi kendisine hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak şiddet uygulamıştı. Cemrenin yangının çıktığı gece sayesinde ise hayatı tamamen değişti ve o gün Ozan ile karşılaşan Cemre, hayatında ilk kez gerçekten mutlu olabileceğine inanmaya başladı. Ancak; Cemrenin bu mutluluğu çok kısa sürdü. Rüya ise Cemreyi daha fazla sessiz kalmaması için desteklemeye başladı. Aynı zamanda Çelebinin de ölmediği ortaya çıktı ve hapishaneden çıkabilmek için böyle sinsi bir plan yapan Çelebi, Cemre’ye karşı başarılı oldu ve yurt dışına kaçmadan önce de kızı Güneş’i yanına almak için harekete geçti. Ozan ve Ömer ise Çelebinin yaşadığını kanıtlamak için birlikte bir plan hazırlamışlardı. Fakat bu planın sonu ne yazık ki kanlı bir şekilde bitti çünkü Ozan vuruldu.