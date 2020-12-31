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Alev Alev izlendi mi? Dizi tutar mı? Alev Alev dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?

Alev Alev izlendi mi? Dizi tutar mı? Alev Alev dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı? konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. Alev Alev izlendi mi? ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 31 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 22:30
Alev Alev izlendi mi? Dizi tutar mı? Alev Alev dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
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Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin fragmanları büyük ilgi gördü. Yeni dizinin başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceylan, Berkay Ateş, Zuhal Olcay gibi sevilen isimler yer alıyor.

22 Ekim Perşembe günü yayınlanacak olan dizinin nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak konusu oldu.

Perşembe günü yayınlanacak olan dizinin en büyük rakipleri Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor, Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat, TRT ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizileri olacak. Bu dizilerin dışında ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın yüksek reyting oranları en zorlu rakip olarak görülüyor. Ancak yeni dizi Alev Alev’in farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu bu dizilerin arasında kendisine yer bulacaktır.



Son Güncelleme: 31.12.2020 22:30
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Anahtar Kelimeler:
DiziAlev Alev
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