İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

Alev Alev izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Alev Alev dizisi reytingleri

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Alev Alev izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Alev Alev dizisi reytingleri haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 12 Kasım 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

12 Kasım 2020 Perşembe 22:30
Alev Alev izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Alev Alev dizisi reytingleri
Takip Et:

Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin fragmanları büyük ilgi gördü. Yeni dizinin başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceylan, Berkay Ateş, Zuhal Olcay gibi sevilen isimler yer alıyor.


22 Ekim Perşembe günü yayınlanacak olan dizinin nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak konusu oldu.

Perşembe günü yayınlanacak olan dizinin en büyük rakipleri Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor, Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat, TRT ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizileri olacak. Bu dizilerin dışında ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın yüksek reyting oranları en zorlu rakip olarak görülüyor. Ancak yeni dizi Alev Alev’in farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu bu dizilerin arasında kendisine yer bulacaktır.



Son Güncelleme: 12.11.2020 22:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziAlev Alev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Çukur dizisinin sevilen ismi Erkan Kolçak Köstengil'den üzücü haber! Vartolu diziden ayrılıyor
Çukur dizisinin sevilen ismi Erkan Kolçak Köstengil'den üzücü haber! Vartolu diziden ayrılıyor

Popüler Haberler

Memurlar ve emekli memurlar ne zaman maaş alır? 2020 Memur maaşları ne zaman yatar?
Google haritalara konum ekleme ücretsiz midir? 2020 Google maps ücretsiz konum ekleme
Altın ne kadar oldu? 14 Kasım 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 14 Kasım 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller 14 Kasım 2020 Cumartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 14 Kasım 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 14 Kasım 2020 Cumartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 14 Kasım 2020 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 14 Kasım 2020 Cumartesi
Bugün gram altın ne kadar oldu? 14 Kasım 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 14 Kasım 2020 Cumartesi ürünleri
Çocuklar için engelli sağlık kurul rapor alımı nasıl yapılır?
Jason Momoa Ekranlara Netflix İle Dönüyor!
Telefonla seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır? Alo 199 Seyehat izin belgesi başvuru hattı
3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge verilecek mi? Son dakika 3600 Ek gösterge gelişmeleri
Vakıfbank'ın yüzde 0.49 faiz oranıyla 10 bin liraya kadar bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası
Acil paraya ihtiyacım var diyene Akbank düşük sıfır faizli 10 bin TL kredi
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Devletten vatandaşlara 1477 TL nakit ve gıda yardımı 2020
Gelir belgesiz acil nakit kredi imkanı sunan bankalar
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 13 Kasım 2020 Cuma bankaların güncel faiz oranları
Vodafone 2 GB internet destek paketi nasıl alınır? Vodafone 2 GB internet destek paketi kampanya deatyları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.