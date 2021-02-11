İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Alev Alev Hikmet kimdir? Gerçek adı nedir? Bülent Düzgünoğlu rol aldığı yapımlar

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Alev Alev'de Hikmet kimdir, gerçek adı nedir araştırılmaya başlandı. Dizide Hikmet karakterini canlandıran Bülent Düzgünoğlu'nun rol aldığı yapımları içeriğimizde derledik.

11 Şubat 2021 Perşembe 19:42
Alev Alev Hikmet kimdir? Gerçek adı nedir? Bülent Düzgünoğlu rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Show TV’de yayınlanan Alev Alev dizisi, kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde gazeteci Ozan’ın amcası Hikmet karakterini canlandıran Bülent Düzgünoğlu kadroya dahil oldu.

Alev Alev Hikmet kimdir?

Alev Alev dizisi yeni isimlerle sezona devam ediyor. Dizide Cemre karakterine yardım eden Ozan’ın amcası Hikmet ortaya çıkıyor. Hikmet karakterini başarılı oyuncu Bülent Düzgünoğlu canlandırıyor.

Bülent Düzgünoğlu kimdir?

27 Mart 1973’te Ankara’da doğdu. Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan oyuncu, 1998 yılından bu yana oyunculuk yapmaktadır.

Bülent Düzgünoğlu’nun rol aldığı yapımlar:

Alev Alev(2021)

Bozkır (2018)

Ufak Tefek Cinayetler (2017)

Adı Efsane (2017)

Kırgın Çiçekler (2017)

Son Destan (2016)

Babam ve Ailesi (2016)

Kiraz Mevsimi (2015)

Kaderimin Yazıldığı Gün (2014)

Paramparça (2014)

Tatar Ramazan (2013)

Medcezir (2013)

Kurt Kanunu (2012)

Korkma (2012)

Kayıp Şehir (2012)



Son Güncelleme: 11.02.2021 19:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bülent DüzgünoğluAlev AlevHikmet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akrep dizisinin çekimlerinin nerede gerçekleştirildiği belli oldu! Bakın o güzel ev neredeymiş!
Akrep dizisinin çekimlerinin nerede gerçekleştirildiği belli oldu! Bakın o güzel ev neredeymiş!
Sen Çal Kapımı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi RTÜK'e takıldı!
Sen Çal Kapımı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi RTÜK'e takıldı!
Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları
Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları
Sen Çal Kapımı dizisine RTÜK’ten ceza!
Sen Çal Kapımı dizisine RTÜK’ten ceza!
Buz Devri’nin yapımcı stüdyosu kapatılıyor!
Buz Devri’nin yapımcı stüdyosu kapatılıyor!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni fragmanı yayınlandı
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni fragmanı yayınlandı

Popüler Haberler

Alev Alev Hikmet kimdir? Gerçek adı nedir? Bülent Düzgünoğlu rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay’in yer aldığı diziler
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Vahide Perçin yok mu, neden veda etti?
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz'ün hayatı!
Sol Yanım dizisi Eda kimdir? Ecem Atalay yer aldığı dizi ve film yapımları
Sol Yanım dizisi Nil karakterini kim canlandırıyor? Deniz Barut kimdir?
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisinde Zeynep karakterine Tuğçe Açıkgöz hayat veriyor
Alev Alev dizisi İskender kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Berker Güven kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Cemre kimdir? Demet Evgar yer aldığı dizi ve film yapımları
ÖSYM Üniversite kayıt belgeleri ve evrakları nelerdir? YKS üniversite ön kayıtları ve asıl kayıtları nasıl, nereden yapılır?
2019 KYK Öğrenci Borçları Silinecek Mi? KYK Kredi Borçları Silinir Mi?
Hande Erçel ile Kerem Bürsin sette kavga mı etti? Hande Erçel ve Kerem Bürsin için şok iddia
Enflasyona endeksli konut kredisi kampanyası olan devlet ve özel bankalar
1 Milyon Yazılımcı projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? İşte şartlar, BTK Akademi başvuru ekranı ve eğitim süreci
Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Haydar Köyel yer aldığı dizi ve film yapımları
Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev dizisi çekim yerleri ve mekanları
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Engellilere tanınan erken emeklilik hakkı şartları nelerdir? 2021
Sol Yanım dizisi Barbar karakteri kimdir? Emre Dinler'in hayatı ve yer aldığı diziler
Sol Yanım dizisindeki Serra karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.