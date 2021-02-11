Alev Alev Hikmet kimdir? Gerçek adı nedir? Bülent Düzgünoğlu rol aldığı yapımlar

Show TV’de yayınlanan Alev Alev dizisi, kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde gazeteci Ozan’ın amcası Hikmet karakterini canlandıran Bülent Düzgünoğlu kadroya dahil oldu.

Alev Alev Hikmet kimdir?

Alev Alev dizisi yeni isimlerle sezona devam ediyor. Dizide Cemre karakterine yardım eden Ozan’ın amcası Hikmet ortaya çıkıyor. Hikmet karakterini başarılı oyuncu Bülent Düzgünoğlu canlandırıyor.

Bülent Düzgünoğlu kimdir?

27 Mart 1973’te Ankara’da doğdu. Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan oyuncu, 1998 yılından bu yana oyunculuk yapmaktadır.

Bülent Düzgünoğlu’nun rol aldığı yapımlar:

Alev Alev(2021)

Bozkır (2018)

Ufak Tefek Cinayetler (2017)

Adı Efsane (2017)

Kırgın Çiçekler (2017)

Son Destan (2016)

Babam ve Ailesi (2016)

Kiraz Mevsimi (2015)

Kaderimin Yazıldığı Gün (2014)

Paramparça (2014)

Tatar Ramazan (2013)

Medcezir (2013)

Kurt Kanunu (2012)

Korkma (2012)

Kayıp Şehir (2012)