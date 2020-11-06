Alev Alev hangi yeni bölümler hangi günler yayınlanıyor? Alev Alev yeni bölüm saati ve günü

Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümü ile izleyen herkesi etkisi altına alan Alev Alev dizisiyle ilgili araştırmalar başladı. Dizinin ilk bölümünü izleyenler yeni bölümlerin hangi günlerde ekrana geleceğini merak ediyorlar.

İlk bölümü ile yayınlanan ve pek çok kişinin ilgisini üzerinde toplayan Alev Alev dizisi Ay Yapım kalitesi ile ekranlara gelmeye devam edecek. Oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Deniz Çiçek gibi önemli isimlerin yer aldığı dizinin ilk bölümü 5 Kasım tarihinde yayınlandı. Dizinin yeni bölümlerinin bundan sonra her Perşembe gününde Show TV ekranlarında yayınlanacağı ifade edildi.

Alev Alev dizisi Konusu

Alev Alev Dizisi Oyuncu Kadrosu ve Çekim Yerleri

Show TV’nin yeni dizisi Alev Alev’de Cemre, Çiçek ve Rüya ismindeki 3 kadının bir eğlence geçesinde yaşanan patlama sonrasında birlikte verdikleri mücadele konu edilecek. 3 farklı hayata sahip bu 3 kadın birbirlerinden güç alarak hayatlarına tutunmaya çalışacaklar.

Oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Dilan Deniz Çiçek, Hazar Ergüçlü, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceylan, Zuhal Olcay ve Berker Güven gibi önemli isimlerin yer aldığı Alev Alev dizisinin çekimleri İstanbul Beykoz’da gerçekleştiriliyor. Dizinin ilk bölümündeki sahil sahneleri için ise Şile tercih edildi. İlerleyen bölümlerde İstanbul’un farklı semtlerinde de setler kurulabileceği ifade ediliyor.