İstanbul 19°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Alev Alev dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Alev Alev dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 21.10.2020 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

21 Ekim 2020 Çarşamba 19:36
Alev Alev dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Takip Et:

SHOW TV ekranlarının yeni sezonda ki iddialı yapımlarından olan Alev Alev dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. Alev Alev dizisi bekleyenleri oyuncu kadrosunda kimler olduğunu merak ettiği kadar aynı zamanda oyuncuların gerçek hayatlarını da araştırmaya başladı.

Oyuncu kadrosu ile büyük ilgi çeken Alev Alev’in oyuncuları arasında Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Berkay Ateş, Zuhal Olcay Cem Bender, Toprak Can Adıgüzel gibi tanınan ve pek çok kişi tarafından sevilen oyuncular bulunuyor.

Dizinin konusunda ise 100’den fazla kişinin çıkan bir yangında vefat etmesi sonucunda kalan kişilerin hayatlarının nasıl değiştiği ve neler yaşadıkları anlatılacak. Çıkan yangında ölenlerin neredeyse tamamı kadındır. Zenginler için tanınan bir otelde yardım gecesi düzenlendiği sırada çıkan yangında erkekler canı pahasına kadınları çiğneyerek kaçarlar. Dizide Çiçek yangında ölen bir kadının yerine geçerken, Cemre ayrıldığı kocasından kurtulmak için kendisini yangında ölmüş gibi gösterir.

Alev Alev dizisi oyuncuları

Demet Evgar (Cemre)

1980 yılında Manisa’da dünyaya gelen Evgar 1.68 boyunda 53 kilogram ağırlığındadır. Boğa burcu olan Evgar dizide Cemre karakterine hayat vermektedir.

2001 yılında Tatlı Hayat dizisinde canlandırdığı Defne karakteri ilk defa ekran karşısına çıkan Evgar gösterdiği performans sonrasında pek çok sinema ve dizide görev almıştır. Son olarak Avlu dizisinde Deniz karakteri ile ekranlara gelen Evgar büyük başarı elde etmiştir.

Cemre dizide 40’lı yaşlarında başarılı ve güzel bir kadındır. Eşi Çelebi tarafından sürekli şiddet gören Cemre boşanmak istese de Çelebi’den hiçbir şekilde kurtulamaz. Çelebi’den kurtulmanın tek yolunu ölümde bulan Cemre çıkan yangında kendisini ölmüş gibi gösterir.

Berkay Ateş

19 Şubat 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ateş Mimar Sinan Üniversitesinde tiyatro eğitimi almıştır. Anne dizisinde gösterdiği performans ile adından söz ettirmeyi başaran Ateş, Çukur dizisinde ki Mahsun karakteri ile ününü kazanmıştır.

Zuhal Olcay

10 Ağustos 1957 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Olcay, Ankara Devlet Konservatuarında tiyatro eğitimi almıştır. İzmir Devlet tiyatrosunda yılarca görev yapan Zuhal Olcay son olarak Jet Sosyete dizisinde görev almıştır.

Berker Güven (İskender)

7 Eylül 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen yakışık oyuncu 1.80 metre boyunda 77 kilogramdır. Başak burcu olan Güven ilk defa kamera karşısına 2017 yılında Babam filminde ki Arif karakteri ile çıkan Güven gösterdiği başarı ile dizi ve filmlerde aranan oyunculardan bir tanesi halinde gelmiştir.

Vatanım Sensin dizisinde Aleksi ve son olarak da Zalim İstanbul dizisinde Nedim karakterine hayat vermiştir.

Yakışıklı ve zengin olan İskender karakteri çıkan yangında karısı Rüya’yı umursamadan kendi canını kurtarmak ister. Ancak bu durum hiç beklediği gibi sonuçlanmaz. Rüya yaşananlar karşısında İskender’den kurtulmak için her yolu dener.

Cem Bender (Çelebi)

1965 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Bender Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Kendi mesleğini yapmak istemeyen Bender Studio’da birebir oyunculuk eğitimleri almıştır. Gülperi dizisinde Seyit karakteri ile ilk defa kamera karşısına çıkan Bender gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

Çelebi, Cemre’nin eski eşidir. Alkolik ve vurdumduymaz bir karakter olan Çelebi karısını ve kızını hiçbir zaman umursamamaktadır. Şiddet ve kumar ise durumun en ciddi boyutudur.

Dilan Çiçek Deniz (Rüya)

28 Şubat 1995 Sivas doğumlu olan Deniz, güzelliği ile her dizide aranan bir oyuncudur. 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında derece alan Deniz, Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde ki oyunculuğu ile tanınmaya başlamıştır. Daha sonrasında Güneşin Kızları, Bodrum Masalı ve Çukur dizilerinde ise ünlenmiştir.


Rüya İskender ile evli olan genç ve güzel bir kadındır. İskender’in çıkan yangında kendisini düşünmeden kaçmaya çalışması sonrasında boşanmak isteyen Rüya, o gece yangında yaralanan ve canı pahasına Rüya’yı kurtarmaya çalışan Ömer isimli gence aşık olur.

Toprak Can Adıgüzel (Ali)

28 Ocak 1992 yılında İzmir’de dünyaya gelen Adıgüzel, İstanbul Aydın Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Son olarak Kadın dizisinde İsmail karakterine hayat veren Adıgüzel Alev Alev dizisinde Ali karakterini canlandıracaktır.

Son derece yardımsever olan Ali yangında yüzü tanınmaz hale gelen Çiçek’i o hali ile kabul edecek, sevecek ve her zaman yanında olacaktır.

Cihangir Ceyhan (Ömer)

15 Ekim 1989 Adana doğumlu olan Ceyhan ilk olarak Yusuf filminde oyunculuk yapsa da ününü Adana 01 dizisinde kazanmıştır. Cio karakteri ile gençlerin sevgilisi haline gelen Ceyhan Çukur dizisinde de görev almıştır. 1.77 boyunda 75 kilo ağırlığındadır.

Ömer otelde çalışan bir gençtir. Çıkan yangında yakınında olan Rüya’yı gören ve arkasında bırakmak istemeyen Ömer, Rüya’yı dışarı çıkarabilmek için çok çabalamış ve sonunda Rüya’ya aşık olmuştur.

Hazar Ergüçlü (Çiçek)

1 Ocak 1992 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde dünyaya gelen Ergüçlü Alev Alev dizisinde Çiçek karakterine hayat verecek. Gölgeler ve Suretler filmi ile ilk defa kamera karşısına geçen Ergüçlü gösterdiği performans sonrasında ekranların aranan yüzü haline gelmiştir.

En tanındığı yapım ise Kuzey ve Güney dizisinde hayat verdiği Simay karakteridir. Aynı zamanda geçtiğimiz yılların sevilen dizilerinden bir tanesi olan Medcezir’de de Eylül karakterini canlandıran Ergüçlü tanınan bir oyuncu olmuştur.

İstanbul’un en tanınan zenginlerinden birisinin yardımcısı olan Çiçek çıkan yangında yüzünü kaybeder. Tanınmaz hale gelen yüzüne rağmen patronunun vefat etmesi ile birlikte onun yerine geçen Çiçek fakirlikten kurtularak İstanbul’un en zenginlerinden birisi haline gelir.

Ada Mina Küçük

Dizinin çocuk oyuncularından olan Küçük, Yemeksepeti’nin reklam filmlerinde dikkatleri üzerine çekmiştir.

Kaan Şener (Atlas)

Dizinin bir diğer çocuk oyuncusu olan Şener daha önce Kadın dizisinde Tunç karakteri ile kendisini göstermiştir.

Fatih Çetintaş (komiser Taner)

Başarılı bir tiyatro oyuncusu olan Çetintaş dizide çıkan yangını soruşturan ve ilgilenen komiser Taner’e hayat verecektir.

Ergün Metin

Dokuz Eylül Üniversitesinde oyunculuk eğitimi alan Metin Unit Talent ajansına bağlı olarak dizilerde ve filmlerde görev almaktadır.

Rüzgar Diricanlı

14 yaşında olan Diricanlı Vatanım Sensin ve İkizler Memocan dizilerinde görev almıştır. Alev Alev dizisinin çocuk oyuncularından bir tanesidir.

Eylül Ela

İlk defa kamera karşısına çıkacak olan Ela, Yusuf Güney Gün ajansına kayıtlı bir çocuk oyuncudur.




Son Güncelleme: 21.10.2020 19:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OyuncularıShow TvAlev Alev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Kuruluş Osman dizisindeki Çömlekçi İdris karakteri kimdir? Bahtiyar Engin nereli, yaşı kaç?
Alev Alev dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Şeref Sözü dizisindeki Mustafa karakteri kimdir?
Şeref Sözü dizisi Cavidan kimdir? Toprak Sağlam nerelidir?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen’in yer aldığı diziler
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Cansu Dere hakkında bilgiler
Şeref Sözü dizisi Nejat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Görkem Türkeş kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Şeref Sözü dizisi Hicran kimdir? Nazlı Can Çetin rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Şeref Sözü dizisinin çekildiği yer neresi? Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
ÖSYM EKPSS Sınavı Ne Zaman Yapılacak? 2020 EKPSS Başvuru ve Kura Tarihleri Ne Zaman Belli Olur
Evlat edinme şartları nelerdir? Kimler nasıl evlat edinebilir? 2020 Evlat edinecek ailede aranan şartlar
Kuruluş Osman Megala kimdir? Gerçek adı nedir? Şevket Çapkınoğlu hakkına bilgiler
İŞKUR TYP ile 81 ile personel alımı açıklaması geldi! 2020 İşkur TYP personel alım şartları ve tarihleri
Çin'deki gerçek can kaybı 8.1 milyon kişi mi? Koronavirüs için Çin iddiası korkuttu!
Sadakatsiz dizisi Volkan karakterini kim canlandırıyor? Caner Cindoruk kimdir?
Sen Çal Kapımı dizisinde Efe Akman karakterini Ali Ersan Duru canlandırıyor
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan nerelidir?
Doğduğun Ev Kaderindir Burhan kimdir? Teoman Kumbaracıbaşı hakkında bilgiler
Kimler grip aşısı olabilecek? e-Nabız 2020 Grip aşısı isim listesi
Sadakatsiz Asya kimdir? Cansu Dere hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.