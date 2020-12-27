Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosuna Veda Yurtsever eklendi

Show TV’de perşembe akşamları yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Alev Alev dizisi, tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncu kadrosunda; Dilan Çiçek Deniz, Cihangir Ceyhan, Demet Evgar, Hazar Ergüçlü gibi isimlerin yer aldığı diziye, yeni bir isim eklendi. Son olarak Babil dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Veda Yurtsever, Alev Alev dizisinin yeni oyuncusu oldu. Peki, Veda Yurtsever kimdir?

Veda Yurtsever

1969 senesinde Bingöl şehrinde hayata gelen Veda Yurtsever, üniversite eğitimini konservatuvar üzerine almıştır. Anadolu Üniversitesi Konservatuvar bölümünden mezun olan Yurtseven, birçok yapımda yer almıştır. Özellikle ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisindeki Ender Alagöz karakteriyle dikkat çeken Veda Yurtsever, ‘Kırgın Çiçekler’ dizisinde Nazan karakterini canlandırmıştır ve bu rolle de izleyicinin hafızasında yer edinmiştir. Son olarak ise Star TV’de yayınlanan Babil dizisinde yer alan oyuncu, bu dizide Kudret karakterine hayat vermiştir. Alev Alev dizisinde ise lokanta sahibi olarak karşımıza çıkan Veda Yurtsever, Cemre’nin patronu olarak diziye dahil olmuştur.

Veda Yurtsever’in yer aldığı yapımlar

Saksıdaki Ağaç

Esrarlı Gözler (Zeynep karakteri)

Issız Adam

Fatmagül’ün Suçu Ne? (Ender Alagöz karakteri)

Htr2b – Dönüşüm

Beyaz Karanfil

Kırgın Çiçekler (Nazan karakteri)

Zengin ve Yoksul (Sema karakteri)

Babil (Kudret karakteri)

Alev Alev