İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın covid-19 tedavisi devam ediyor
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın...
İlber Ortaylı canlı yayın kapandı sandı, güzel sunucu için
İlber Ortaylı canlı yayın kapandı...
Karaman'da 17 yaşında ki çocuk işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!
Son Dakika
Karaman'da 17 yaşında ki çocuk...

Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosuna Veda Yurtsever eklendi

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Alev Alev’e, bir oyuncu daha eklendi. Son olarak Babil dizisinde oynayan Veda Yurtsever, Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosuna eklendi. Peki, Veda Yurtsever kimdir? Daha önce hangi yapımlarda yer almıştır? İşte detaylar...

27 Aralık 2020 Pazar 18:17
Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosuna Veda Yurtsever eklendi
Takip Et:

Show TV’de perşembe akşamları yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Alev Alev dizisi, tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncu kadrosunda; Dilan Çiçek Deniz, Cihangir Ceyhan, Demet Evgar, Hazar Ergüçlü gibi isimlerin yer aldığı diziye, yeni bir isim eklendi. Son olarak Babil dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Veda Yurtsever, Alev Alev dizisinin yeni oyuncusu oldu. Peki, Veda Yurtsever kimdir?

 

Veda Yurtsever

 

1969 senesinde Bingöl şehrinde hayata gelen Veda Yurtsever, üniversite eğitimini konservatuvar üzerine almıştır. Anadolu Üniversitesi Konservatuvar bölümünden mezun olan Yurtseven, birçok yapımda yer almıştır. Özellikle ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisindeki Ender Alagöz karakteriyle dikkat çeken Veda Yurtsever, ‘Kırgın Çiçekler’ dizisinde Nazan karakterini canlandırmıştır ve bu rolle de izleyicinin hafızasında yer edinmiştir. Son olarak ise Star TV’de yayınlanan Babil dizisinde yer alan oyuncu, bu dizide Kudret karakterine hayat vermiştir. Alev Alev dizisinde ise lokanta sahibi olarak karşımıza çıkan Veda Yurtsever, Cemre’nin patronu olarak diziye dahil olmuştur.

 

Veda Yurtsever’in yer aldığı yapımlar

 

Saksıdaki Ağaç

Esrarlı Gözler (Zeynep karakteri)

Issız Adam

Fatmagül’ün Suçu Ne? (Ender Alagöz karakteri)

Htr2b – Dönüşüm

Beyaz Karanfil

Kırgın Çiçekler (Nazan karakteri)

Zengin ve Yoksul (Sema karakteri)

Babil (Kudret karakteri)

Alev Alev



Son Güncelleme: 27.12.2020 18:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alev AlevShow TvVeda YurtseverDilan Çiçek DenizCihangir CeyhanDemet Evgar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okan Bayülgen ekranlara Blu Tv Renkli Rüyalar Oteli ile dönüyor!
Okan Bayülgen ekranlara Blu Tv Renkli Rüyalar Oteli ile dönüyor!
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmıyor?
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmıyor?
Ramo Yavuz öldü! Yiğit Özşener dizinin kadrosundan ayrıldı
Ramo Yavuz öldü! Yiğit Özşener dizinin kadrosundan ayrıldı
Sen Çal Kapımı dizisine Mert Öcal konuk oldu!
Sen Çal Kapımı dizisine Mert Öcal konuk oldu!
Savaşçı dizi kadrosuna Anıl Tetik dahil oldu!
Savaşçı dizi kadrosuna Anıl Tetik dahil oldu!
Savaşçı dizisine yeni transfer: Ekin Mert Duymaz
Savaşçı dizisine yeni transfer: Ekin Mert Duymaz

Popüler Haberler

Faizsiz kredi sunan bankalar ve şartları 27 Aralık 2020 Pazar
Kenya asgari ücreti ne kadar?
Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? Hazar Ergüçlü rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Şefin kaşık atması ne demektir? MasterChef'te Şefin kaşık atması anlamı nedir?
Makedonya asgari ücret ne kadar? 2020 Makedonya yaşam şartları nasıl?
A101 26 Aralık – 1 Ocak 2021 indirimli ürünler kataloğu
Kefaret Nil kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Fox TV yeni dizisi Son Yaz konusu nedir?
A101 Kiwi buharlı kırışık giderici özellikleri ve kullanıcı yorumları
Zümrüdü Anka dizisi ne zaman final yapacak? FOX TV Zümrüdü Anka final sebebi ne?
e-okul VBS girişi ile not sorgulama
Erkenci Kuş Hangi Gün Yayınlanacak? Erkenci Kuş Dizisi Gün Değiştiriyor!
Tolga Sarıtaş Çivi rolü ile Çukur dzisinde mi giriyor?
Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı öpüşme ifşa videosu sosyal medyada gündemi salladı!
Kısa çalışma ödeneği ödemesi ne kadardır? Kısa çalışma ödeneğine kimler nasıl başvurabilir?
Doya Doya Moda programının jüri üyesi Kemal Doğulu yarışmadan neden ayrıldı?
Seksenler dizisi Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan doğum tarihi
Gelinim Mutfakta programının sunucusu neden değişti? Onur Büyüktopçu programdan neden ayrıldı?
YÖK Üniversiteler yüz yüze açılacak mı, ne zaman açılacak?
Savaşçı dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Evde yılbaşı kutlamaları yasaklandı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.