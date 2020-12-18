Alev Alev dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor

Alev Alev dizisinin 7.bölümü çok beğenilmişti. Dizinin sevenleri 8.bölümü merakla beklemeye koyuldu. Dizinin son bölümünde Ömer ve Ozan Riya ve Cemre’ye yardım etti. Ancak bu yardım Çelebi’yi daha da sinirlendirdi.

Alev Alev 7.bölümde ne oldu?

Alev Alev dizisinin son bölümünde Cemre karşısındaki tüm engelleri yok etti. Yeni bir hayat kurmak adına ilk adımı atan Cemre akıl sağlığının kanıtlamak için hastaneden rapor aldı. Her şeyin yoluna girmesi beklendiği anda Çelebi Cemre’nin karşısına çıktı.

Rüya ve Ömer cephesinde ise Rüya Ömer’le birlikte yeniden aşka tutunmaya başladı. Öte yandan Ozan ve Ömer Cemre’ye yardım elini uzatır. Bu durum Çelebi’yi daha da sinirlendirdi.

Alev Alev 8.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin 8.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın yayınlanmasının ardından içeriğimizde bulabilirsiniz.