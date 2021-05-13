Alev Alev dizisinin 27. Bölüm fragmanı yayınlandı

Her Perşembe Show Tv ekranlarını süsleyen Alev Alev dizisi, Ay Yapım imzalıdır. Dizinin yönetmeliğiniyse Ahmet Katıksız'ın yapmaktadır. Dizinin senaryosunuysa Burcu Görgün ve Toprak Karaoğlu üstlenerek kalemlerini konuşturmaktadırlar. Alev Alev Show TV'de yayınlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi olma özelliğini taşımaktadır. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinin konusunda esinlenilmiştir. Sürükleyici bir şekilde heyecanla devam eden dizinin başrollerinde Dilan Çiçek Deniz, Demet Evgar, Hazar Ergüçlü gibi güçlü kadın oyuncular yer almaktadır.

Dizi de kritik sular durmazken yeni bölümünün fragmanın yayınlanması yürekleri hoplattı.

İşte Alev Alev 27. Bölüm fragmanı “Beni kalbimde sensiz bırakma”