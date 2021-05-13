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Alev Alev dizisinin 27. Bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV’nin sevilen dizisi Alev Alev’in yeni bölümünün ilk fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen fragman seyirciyi heyecanlandır. İşte Alev Alev dizisinin 27. Bölüm fragmanı! Alev Alev 27. Bölüm ilk fragmanı izle!

13 Mayıs 2021 Perşembe 23:05
Alev Alev dizisinin 27. Bölüm fragmanı yayınlandı
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Her Perşembe Show Tv ekranlarını süsleyen Alev Alev dizisi, Ay Yapım imzalıdır. Dizinin yönetmeliğiniyse Ahmet Katıksız'ın yapmaktadır. Dizinin senaryosunuysa Burcu Görgün ve Toprak Karaoğlu üstlenerek kalemlerini konuşturmaktadırlar.  Alev Alev Show TV'de yayınlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi olma özelliğini taşımaktadır. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinin konusunda esinlenilmiştir. Sürükleyici bir şekilde heyecanla devam eden dizinin başrollerinde Dilan Çiçek Deniz, Demet Evgar, Hazar Ergüçlü  gibi güçlü kadın oyuncular yer almaktadır.

Dizi de kritik sular durmazken yeni bölümünün fragmanın yayınlanması yürekleri hoplattı.

İşte Alev Alev 27. Bölüm fragmanı “Beni kalbimde sensiz bırakma”


Son Güncelleme: 13.05.2021 23:05
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Anahtar Kelimeler:
AlevalevShowDiziPerşembe
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