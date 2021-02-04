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Alev Alev dizisine katılan Toprak Can Adıgüzel kimdir? Ali karakteri kimdir?

Merak uyandıran Alev Alev dizisine katılan Toprak Can Adıgüzel kimdir? Ali karakteri kimdir? haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 4 Şubat 2021 Perşembe günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 19:30
Alev Alev dizisine katılan Toprak Can Adıgüzel kimdir? Ali karakteri kimdir?
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Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev’de Ali karakterine Toprak Can Adıgüzel hayat verecek. Genç oyuncu son olarak Kadın dizisinin finaline konuk oyuncu olarak katılmıştı.

26 Ocak 1992 yılında İzmir’de dünyaya gelen Toprak Can Adıgüzel İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştu. Genç oyuncu daha önce Kadın ve Mucize Doktor dizilerine konuk oyuncu olarak katılmıştı. Tiyatro sahnelerinde rol alan oyuncu Yak Bunu ve Benim Adım Feuerbach adlı oyunlarda da yer almıştır.

Genç oyuncu Alev Alev dizisinde Çiçek’in partneri olan Ali karakterine hayat verecek. Ali 30’lu yaşlarda genç ve yakışıklı bir karakterdir.

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Show TvDiziAlev Alev
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