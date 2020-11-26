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Alev Alev dizisine katılan Cihangir Ceyhan kimdir? Ömer karakteri kimdir?

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Alev Alev dizisine katılan Cihangir Ceyhan kimdir? Ömer karakteri kimdir? hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Alev Alev dizisine katılan Cihangir Ceyhan kimdir? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 26.11.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

26 Kasım 2020 Perşembe 19:35
Alev Alev dizisine katılan Cihangir Ceyhan kimdir? Ömer karakteri kimdir?
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Alev Alev Dizisi Ömer Kimdir?

Oyuncumuzun asıl ismi Cihangir Ceyhan’dır 15 Ekim 1989 Adana doğumludur. Alev Alev dizisinde Ömer rolünü oynayacaktır. Oyuncu 1.77 boyu ve 75 kilo kg’dır. Oyuncumuz aslen Elazığlıdır. ilk kez "Yusuf" filminde rol aldı. Asıl başarısı intenette Cio adıyla yer aldığı  sıfır bir adana dizisidir.

Alev Alev dizisinde şimdi Ömer karakterine hayat verecek olan oyuncumuz Çukur dizisinde önce Koçavalıların düşmanı olarak yer almış, daha sonra damadı olmuştur.


Cihangir Ceyhan’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

2019–Çukur (Azer)

2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio)

2015–Yusuf (Serdar)



Son Güncelleme: 26.11.2020 19:35
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Anahtar Kelimeler:
Cihangir CeyhanömerDiziAlev Alev
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