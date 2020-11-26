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Alev Alev dizisine katılan Berker Güven kimdir? İskender karakteri kimdir?

Birçok kişinin merak ettiği Alev Alev dizisine katılan Berker Güven kimdir? İskender karakteri kimdir? hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 26 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyarak Alev Alev dizisine katılan Berker Güven kimdir? İskender karakteri kimdir? konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

26 Kasım 2020 Perşembe 19:36
Alev Alev dizisine katılan Berker Güven kimdir? İskender karakteri kimdir?
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Alev Alev dizisi SHOW TV ekranlarında yayınlamaya başlamadan önce oyuncu kadrosu ile en merak edilen diziler arasında yerini almaya devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile pek çok kişinin sabırsızlıkla beklediği Alev Alev dizisinde son olarak merak edilen oyuncu İskender karakterine hayat veren Berker Güven oldu.

Alev Alev İskender kimdir? Berker Güven kimdir?


7 Eylül 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen yakışık oyuncu 1.80 metre boyunda 77 kilogramdır. Başak burcu olan Güven ilk defa kamera karşısına 2017 yılında Babam filminde ki Arif karakteri ile çıkan Güven gösterdiği başarı ile dizi ve filmlerde aranan oyunculardan bir tanesi halinde gelmiştir.

Vatanım Sensin dizisinde Aleksi ve son olarak da Zalim İstanbul dizisinde Nedim karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 26.11.2020 19:36
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