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Alev Alev dizisindeki Rüya karakteri kimdir?

Gündeme bomba gibi düşen Alev Alev dizisindeki Rüya karakteri kimdir? haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 11.02.2021 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

11 Şubat 2021 Perşembe 19:21
Alev Alev dizisindeki Rüya karakteri kimdir?
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Alev Alev Dizisi Rüya Karakteri

Hem konu hem de oyuncu olarak göz alıcı dizilerden birine aday olan Alev Alev, şimdiden pek çok kişinin ilgisini çekti. Oyuncu kadrosunu tamamlayan dizide hazırlıklar son sürat devam ediyor. Dizide dikkatleri üstüne çekmeyi başaran karakterlerden biri de Rüya karakteriydi. Rüya karakterinin kişiliği net olmasa da ilk tanıtım videosundan gördüğümüz gibi net sınırları olan sert bir kadın. Açıklamalar resmi web sitelerinden geldiğinde, bunları sitemizde size sunacağız.

Alev Alev Dizisi Rüya Kimdir?

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği dizide ilk sunumu geçen günlerde yayınlandı. Yakında Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşması bekleniyor. Dizide oyuncu kadrosunda en dikkat çeken ilginç karakterden biri ise Rüya karakteri oldu. Şimdi Alev Alev'de Rüya karakterine hayat verecek Dilan Çiçek Deniz’in kim olduğuna bakalım.

Dilan Çiçek Deniz Kimdir?

Dilan Çiçek Deniz 28 Şubat 1995'te Sivas'ta doğdu. 1.78 boyunda ve 60 kg’dır. Liseden beri oyunculuk dersleri almaktadır. Ege Üniversitesi'nde turizm rehberliği okuyorken karşılaştırmalı edebiyat bölümüne geçti. İlk kez aktörlük deneyimi 2015 senesinde rol aldığı Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle yaşadı. 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına da katıldı ve ikinci oldu.

Dilan Çiçek Deniz’in Rol Aldığı Diziler

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Ebru)

2015 – Güneşin Kızları (Elif)

2016-2017 – Bodrum Masalı (Su Ergüven)

2017-2019 – Çukur (Sena Koçovalı)

2020 – Alev Alev (Rüya)

Dilan Çiçek Deniz’in Resmi Sosyal Medya Hesabı

Dilan Çiçek Deniz, Instagram'da resmi sayfayı aktif olarak kullanan oyuncularımızdan biridir. Resmi Instagram hesabında güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi ve geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. Dilan Çiçek'in Deniz'in resmi Instagram hesabında yaklaşık 279 gönderi ve 3,6 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Dilana Çiçek Deniz'in resmi Instagram kullanıcı adı: @dilandeniz



Son Güncelleme: 11.02.2021 19:21
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Anahtar Kelimeler:
DiziAlev AlevDilan Çiçek Deniz
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