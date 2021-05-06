İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Alev Alev dizisindeki Rüya karakteri kimdir? Dilan Çiçek Deniz nereli, yaşı kaç?

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Alev Alev dizisindeki Rüya karakteri kimdir? Dilan Çiçek Deniz nereli, yaşı kaç? haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 6 Mayıs 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 19:21
Alev Alev dizisindeki Rüya karakteri kimdir? Dilan Çiçek Deniz nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Alev Alev Dizisi Rüya Karakteri

Hem konu hem de oyuncu olarak göz alıcı dizilerden birine aday olan Alev Alev, şimdiden pek çok kişinin ilgisini çekti. Oyuncu kadrosunu tamamlayan dizide hazırlıklar son sürat devam ediyor. Dizide dikkatleri üstüne çekmeyi başaran karakterlerden biri de Rüya karakteriydi. Rüya karakterinin kişiliği net olmasa da ilk tanıtım videosundan gördüğümüz gibi net sınırları olan sert bir kadın. Açıklamalar resmi web sitelerinden geldiğinde, bunları sitemizde size sunacağız.

Alev Alev Dizisi Rüya Kimdir?

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği dizide ilk sunumu geçen günlerde yayınlandı. Yakında Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşması bekleniyor. Dizide oyuncu kadrosunda en dikkat çeken ilginç karakterden biri ise Rüya karakteri oldu. Şimdi Alev Alev'de Rüya karakterine hayat verecek Dilan Çiçek Deniz’in kim olduğuna bakalım.

Dilan Çiçek Deniz Kimdir?

Dilan Çiçek Deniz 28 Şubat 1995'te Sivas'ta doğdu. 1.78 boyunda ve 60 kg’dır. Liseden beri oyunculuk dersleri almaktadır. Ege Üniversitesi'nde turizm rehberliği okuyorken karşılaştırmalı edebiyat bölümüne geçti. İlk kez aktörlük deneyimi 2015 senesinde rol aldığı Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle yaşadı. 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına da katıldı ve ikinci oldu.

Dilan Çiçek Deniz’in Rol Aldığı Diziler

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Ebru)

2015 – Güneşin Kızları (Elif)

2016-2017 – Bodrum Masalı (Su Ergüven)

2017-2019 – Çukur (Sena Koçovalı)

2020 – Alev Alev (Rüya)

Dilan Çiçek Deniz’in Resmi Sosyal Medya Hesabı

Dilan Çiçek Deniz, Instagram'da resmi sayfayı aktif olarak kullanan oyuncularımızdan biridir. Resmi Instagram hesabında güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi ve geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. Dilan Çiçek'in Deniz'in resmi Instagram hesabında yaklaşık 279 gönderi ve 3,6 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Dilana Çiçek Deniz'in resmi Instagram kullanıcı adı: @dilandeniz




Son Güncelleme: 06.05.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziAlev AlevDilan Çiçek Deniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaralı Kalbim 92.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 92.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Kuruluş Osman dizisi ne zaman final yapacak?
Kuruluş Osman dizisi ne zaman final yapacak?
Utku Ateş Cam Tavanlar kadrosuna katıldı
Utku Ateş Cam Tavanlar kadrosuna katıldı
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yayınlanmayacak mı, yayın akışında neden yok?
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yayınlanmayacak mı, yayın akışında neden yok?
Çukur ne zaman final yapacak, kaç bölüm kaldı? Çukur Kaçıncı bölümde bitecek?
Çukur ne zaman final yapacak, kaç bölüm kaldı? Çukur Kaçıncı bölümde bitecek?
Yaralı Kalbim 91. bölüm Kanal 7 canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Yaralı Kalbim 91. bölüm Kanal 7 canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev dizisi çekim yerleri ve mekanları
Alev Alev dizisindeki Rüya karakteri kimdir? Dilan Çiçek Deniz nereli, yaşı kaç?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne kimdir? Serpil Tamur yer aldığı dizi ve film yapımları
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi yer aldığı dizi ve film yapımları
Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Gerçek adı ne? Haydar Köyel oynadığı diziler
Yaralı Kalbim 92.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Sol Yanım dizisi Nazlım karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Feyza Civelek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız yaşı ve oynadığı diziler
Altay - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı nedir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?
Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 Doğum parası için gerekli evraklar nelerdir?
Sadakatsiz dizisi Turgay Güngör kimdir? Kenan Ece'nin yer aldığı diziler
Kuruluş Osman Flatyos kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
Seslendirme nasıl yapılır? Seslendirme yaparak para kazanma 2021
Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Akrep dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
SOS Colombia Nos Estan Matando ne demek, ne anlama geliyor?
17,18,19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler kimdir, nereli yaşı kaç?
Nescafe 3ü1 Arada çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Çakır hangi takımlı? Cüneyt Çakır kariyeri ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.