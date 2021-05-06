İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Alev Alev dizisindeki Korkut karakteri kimdir? Yiğit Sertdemir nereli, yaşı kaç?

6 Mayıs 2021 tarihli Alev Alev dizisindeki Korkut karakteri kimdir? Yiğit Sertdemir nereli, yaşı kaç? haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Mayıs 6 Perşembe günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 19:33
Alev Alev dizisindeki Korkut karakteri kimdir? Yiğit Sertdemir nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Show TV ekranlarında başlayacak olan Alev Alev dizisi birbirinden ünlü isimleri kadrosunda bulunduruyor. Etkileyici hikayesi ile dizi severler tarafından oldukça merak edilen dizide üç kadının hikayelerinin anlatılacak. Dizinin ilk fragmanının yayınlanmasından sonra oyuncu kadrosuna ilişkin tüm detaylar ortaya çıkmış oldu. Dizide Demet Evgar, Hazal Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Zuhal Olcay gibi oyuncular yer alıyor. Alev Alev dizisinde Korkut karakterini Yiğit Sertdemir canlandırıyor.

Alev Alev dizisi Korkut kimdir?

Alev Alev dizisinde Korkut karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Yiğit Sertdemir’dir. 1979 İzmir doğumlu olan Sertdemir, tiyatro oyunculuğu, yazarlık ve aynı zamanda yönetmenlik yapmaktadır. Fen lisesi mezunu olan Yiğit Sertdemir, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. Üniversitede tiyatro çalışmalarına başlamış ve aynı yıl Gümüşsuyu Tiyatro Topluluğu’nda yer almıştır.

 

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 19:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yiğit SertdemirKorkutAlev Alev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 175.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Emanet 175.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 92.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 92.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Kuruluş Osman dizisi ne zaman final yapacak?
Kuruluş Osman dizisi ne zaman final yapacak?
Utku Ateş Cam Tavanlar kadrosuna katıldı
Utku Ateş Cam Tavanlar kadrosuna katıldı
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yayınlanmayacak mı, yayın akışında neden yok?
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yayınlanmayacak mı, yayın akışında neden yok?
Çukur ne zaman final yapacak, kaç bölüm kaldı? Çukur Kaçıncı bölümde bitecek?
Çukur ne zaman final yapacak, kaç bölüm kaldı? Çukur Kaçıncı bölümde bitecek?

Popüler Haberler

Alev Alev dizisindeki Korkut karakteri kimdir? Yiğit Sertdemir nereli, yaşı kaç?
Mucize Doktor Ferda kimdir? Seda Bakan biyografisi
6 Mayıs 2021 Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Mayıs 2021 Perşembe Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Alev Alev dizisi Ozan karakterini kim canlandırıyor? Berkay Ateş biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Adanaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni Hayat yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar yeni sezonda ölüyor mu? Vahide Perçin diziden çıktı mı?
Bir Zamanlar Çukurova Nihan Kimdir? Nazan Kesal biyografisi
Menajerimi Ara dizisindeki Emir karakteri kimdir?
Alev Alev dizisinde Ali karakterini Toprak Can Adıgüzel canlandırıyor
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 4 Mayıs 2021 Salı
Koruyucu ailelere yapılan devlet yardımları 2021
Halkbank ziraat destek paketi kredi türleri nelerdir? 2021
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
Saç ekimi uzmanı nasıl olunur? Saç ekimi uzmanları hangi kurslara gider?
Utku Ateş Cam Tavanlar kadrosuna katıldı
Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Gerçek adı ne? Haydar Köyel oynadığı diziler
Yaralı Kalbim 92.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Altay - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sol Yanım dizisinin Biricik'i Cemre Baysel'in hayat hikayesi!
2021 Bursluluk Sınavı hangi tarihe ertelendi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.