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Alev Alev dizisindeki İskender karakteri kimdir?

Perşembe günü sitemizde yer verdiğimiz Alev Alev dizisindeki İskender karakteri kimdir? haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Haziran 3 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

03 Haziran 2021 Perşembe 19:36
Alev Alev dizisindeki İskender karakteri kimdir?
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Alev Alev dizisi SHOW TV ekranlarında yayınlamaya başlamadan önce oyuncu kadrosu ile en merak edilen diziler arasında yerini almaya devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile pek çok kişinin sabırsızlıkla beklediği Alev Alev dizisinde son olarak merak edilen oyuncu İskender karakterine hayat veren Berker Güven oldu.

Alev Alev İskender kimdir? Berker Güven kimdir?

7 Eylül 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen yakışık oyuncu 1.80 metre boyunda 77 kilogramdır. Başak burcu olan Güven ilk defa kamera karşısına 2017 yılında Babam filminde ki Arif karakteri ile çıkan Güven gösterdiği başarı ile dizi ve filmlerde aranan oyunculardan bir tanesi halinde gelmiştir.

Vatanım Sensin dizisinde Aleksi ve son olarak da Zalim İstanbul dizisinde Nedim karakterine hayat vermiştir.


Son Güncelleme: 03.06.2021 19:36
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Anahtar Kelimeler:
KimdirBerker GüvenIskenderAlev Alev
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