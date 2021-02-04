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Alev Alev dizisindeki İskender karakteri kimdir? Berker Güven nereli, yaşı kaç?

Alev Alev dizisindeki İskender karakteri kimdir? Berker Güven nereli, yaşı kaç? konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. Alev Alev dizisindeki İskender karakteri kimdir? ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 4 Şubat 2021 Perşembe tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 19:37
Alev Alev dizisindeki İskender karakteri kimdir? Berker Güven nereli, yaşı kaç?
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Alev Alev dizisi SHOW TV ekranlarında yayınlamaya başlamadan önce oyuncu kadrosu ile en merak edilen diziler arasında yerini almaya devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile pek çok kişinin sabırsızlıkla beklediği Alev Alev dizisinde son olarak merak edilen oyuncu İskender karakterine hayat veren Berker Güven oldu.

Alev Alev İskender kimdir? Berker Güven kimdir?

7 Eylül 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen yakışık oyuncu 1.80 metre boyunda 77 kilogramdır. Başak burcu olan Güven ilk defa kamera karşısına 2017 yılında Babam filminde ki Arif karakteri ile çıkan Güven gösterdiği başarı ile dizi ve filmlerde aranan oyunculardan bir tanesi halinde gelmiştir.

Vatanım Sensin dizisinde Aleksi ve son olarak da Zalim İstanbul dizisinde Nedim karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 04.02.2021 19:37
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KimdirBerker GüvenIskenderAlev Alev
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