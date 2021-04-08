İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya yönelik kullanılan Kod-29'da düzenlemeye gidildi
Son Dakika
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya...
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...

Alev Alev dizisindeki İskender karakteri Kimdir? Berker Güven dizideki rolü ve hayatı

Alev Alev dizisindeki İskender karakteri Kimdir? Berker Güven dizideki rolü ve hayatı haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 8 Nisan 2021 Perşembe tarihli haberimizde, Alev Alev dizisindeki İskender karakteri Kimdir? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

08 Nisan 2021 Perşembe 19:36
Alev Alev dizisindeki İskender karakteri Kimdir? Berker Güven dizideki rolü ve hayatı
Takip Et:

Alev Alev dizisi SHOW TV ekranlarında yayınlamaya başlamadan önce oyuncu kadrosu ile en merak edilen diziler arasında yerini almaya devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile pek çok kişinin sabırsızlıkla beklediği Alev Alev dizisinde son olarak merak edilen oyuncu İskender karakterine hayat veren Berker Güven oldu.

Alev Alev İskender kimdir? Berker Güven kimdir?

7 Eylül 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen yakışık oyuncu 1.80 metre boyunda 77 kilogramdır. Başak burcu olan Güven ilk defa kamera karşısına 2017 yılında Babam filminde ki Arif karakteri ile çıkan Güven gösterdiği başarı ile dizi ve filmlerde aranan oyunculardan bir tanesi halinde gelmiştir.

Vatanım Sensin dizisinde Aleksi ve son olarak da Zalim İstanbul dizisinde Nedim karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 08.04.2021 19:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirBerker GüvenIskenderAlev Alev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlatacak? KVPK yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlatacak? KVPK yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?
Gelinim Mutfakta 8 Nisan Perşembe puan durumu!
Gelinim Mutfakta 8 Nisan Perşembe puan durumu!
Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden nerede, diziden ayrıldı mı?
Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden nerede, diziden ayrıldı mı?
Kuruluş Osman Umurbey kimdir, gerçek tarihte var mı?
Kuruluş Osman Umurbey kimdir, gerçek tarihte var mı?
Kuruluş Osman Zülfikar Derviş kimdir, gerçek tarihte var mı?
Kuruluş Osman Zülfikar Derviş kimdir, gerçek tarihte var mı?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 7 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 7 Nisan 2021 Çarşamba Bu akşam hangi diziler var?

Popüler Haberler

Alev Alev dizisindeki İskender karakteri Kimdir? Berker Güven dizideki rolü ve hayatı
Alev Alev dizisi Cemre kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Demet Evgar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor dizisi Nazlı'nın babası kimdir? Edip Saner rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor? TRT1 Tövbeler Olsun tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Mucize Doktor dizisinin Tolga'sı Mehmet Ezel Özgün'ün hayat hikayesi!
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli'nin hayatı!
Sol Yanım dizisi İhsan karakteri kimdir? Cansel Elçin'in hayatı ve yer aldığı diziler
Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir yer aldığı dizi ve film yapımları
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 8 Nisan 2021 Perşembe
Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Başakşehir Yeni Malatya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Bu akşam hangi diziler var? 21 Mart 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 6 Nisan 2021 Salı En uygun konut kredisi faizleri
2021-2022 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni diziler ve yayınlanacağı kanallar hangileridir?
Göztepe Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - Göztepe Sivas Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Gerçek adı ne? Aydan Koptur oynadığı diziler
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız kimdir, nereli yaşı kaç?
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Vahide Perçin yok mu, neden veda etti?
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burak Tozkoparan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2021
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman, hangi kanalda başlatacak? KVPK yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.