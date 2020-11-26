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Alev Alev dizisindeki Bülent karakteri kimdir?

Alev Alev dizisindeki Bülent karakteri kimdir? konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Alev Alev dizisindeki Bülent karakteri kimdir? haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 26 Kasım 2020 Perşembe günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

26 Kasım 2020 Perşembe 19:39
Alev Alev dizisindeki Bülent karakteri kimdir?
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Alev Alev Dizisi Bülent Kimdir? Gerçek Adı 

Alev Alev Dizisi Bülent karakterini canlandıran oyuncumuzun asıl ismi Cem Sürgit'dir. 11 Ekim 1983'te doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Hafiften Tiyatrosu'nun kurucularındandır. Birçok tiyatro yapımında rol aldı.

Cem Sürgit, Show Tv ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinde Bülent rolünü oynamaktadır. Daha çok  kariyerinde tiyatro eserleri bulunmaktadır.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

ARI /

Boşlukta Kal Öyle Çok Güzelsin 


80 Günde Devr-i Alem 

Aile Sırları 

Kış Dönümü 

İd Ego ve Süper Kahraman 

Sıkıyönetim 

Sivas '93



Son Güncelleme: 26.11.2020 19:39
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Anahtar Kelimeler:
DiziBülentAlev Alev
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