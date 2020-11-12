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Alev Alev dizisindeki Bülent karakteri kimdir? Cem Sürgit nereli, yaşı kaç?

Gündemi bir süredir meşgul eden Alev Alev dizisindeki Bülent karakteri kimdir? Cem Sürgit nereli, yaşı kaç? haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 12.11.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

12 Kasım 2020 Perşembe 19:39
Alev Alev dizisindeki Bülent karakteri kimdir? Cem Sürgit nereli, yaşı kaç?
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Alev Alev Dizisi Bülent Kimdir? Gerçek Adı 

Alev Alev Dizisi Bülent karakterini canlandıran oyuncumuzun asıl ismi Cem Sürgit'dir. 11 Ekim 1983'te doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Hafiften Tiyatrosu'nun kurucularındandır. Birçok tiyatro yapımında rol aldı.

Cem Sürgit, Show Tv ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinde Bülent rolünü oynamaktadır. Daha çok  kariyerinde tiyatro eserleri bulunmaktadır.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

ARI /

Boşlukta Kal Öyle Çok Güzelsin 


80 Günde Devr-i Alem 

Aile Sırları 

Kış Dönümü 

İd Ego ve Süper Kahraman 

Sıkıyönetim 

Sivas '93



Son Güncelleme: 12.11.2020 19:39
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Anahtar Kelimeler:
DiziBülentAlev Alev
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