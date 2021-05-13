İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...

Alev Alev dizisindeki Bülent karakteri Kimdir? Cem Sürgit dizideki rolü ve hayatı

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Alev Alev dizisindeki Bülent karakteri Kimdir? Cem Sürgit dizideki rolü ve hayatı konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 13 Mayıs 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Mayıs 2021 Perşembe 20:05
Alev Alev dizisindeki Bülent karakteri Kimdir? Cem Sürgit dizideki rolü ve hayatı
Takip Et:

Alev Alev Dizisi Bülent Kimdir? Gerçek Adı 

Alev Alev Dizisi Bülent karakterini canlandıran oyuncumuzun asıl ismi Cem Sürgit'dir. 11 Ekim 1983'te doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Hafiften Tiyatrosu'nun kurucularındandır. Birçok tiyatro yapımında rol aldı.

Cem Sürgit, Show Tv ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinde Bülent rolünü oynamaktadır. Daha çok  kariyerinde tiyatro eserleri bulunmaktadır.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

ARI /

Boşlukta Kal Öyle Çok Güzelsin 

80 Günde Devr-i Alem 

Aile Sırları 

Kış Dönümü 

İd Ego ve Süper Kahraman 

Sıkıyönetim 

Sivas '93


Son Güncelleme: 13.05.2021 20:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziBülentAlev Alev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm neden yok?
Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm neden yok?
Çukur neden yok, bu hafta yayınlanmayacak mı? Çukur dizisi bitti mi, final mi yaptı?
Çukur neden yok, bu hafta yayınlanmayacak mı? Çukur dizisi bitti mi, final mi yaptı?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Alev Alev 27. bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?
Alev Alev 27. bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?
Ağır Romantik filmi fragmanı? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları
Ağır Romantik filmi fragmanı? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Türk Telekom 10 GB internet kampanyası katılım şartları ve detayları
Spor ayakkabı seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar
E devlet üzerinden engelli raporu sorgulama ekranı ve engelli raporu sonuçları
Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek, ne zaman bitecek? Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak?
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2021 Vakıfbank emekli promosyon şartları
Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
T.C. ile rapor parası sorgulama nasıl yapılır? 2021
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır?
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2021
17,18,19 Mayıs tatil olacak mı, sokağa çıkma yasağı var mı?
Askerlik borçlanması primleri ne kadardır? 2021 Askerlik borçlanması hesaplamasında dikkat edilen süreler
Teşkilat dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Alanyaspor BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Alanya - Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri
Kuveyt Türk Faizsiz kredi kampanyası detayları ve başvuru şartları 11 Mayıs 2021 Salı
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Sevda Çağlayan karakterine Nazan Kesal hayat veriyor
Alev Alev dizisi Çelebi kimdir? Cem Bender kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisindeki Bülent karakteri Kimdir? Cem Sürgit dizideki rolü ve hayatı
Alev Alev dizisi Cemre kimdir? Demet Evgar yer aldığı dizi ve film yapımları
Yeni Hayat hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.