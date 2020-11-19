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Alev Alev dizisinde Ömer karakterine Cihangir Ceyhan hayat veriyor

Basının ve okurların dikkatini çeken Alev Alev dizisinde Ömer karakterine Cihangir Ceyhan hayat veriyor başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 19.11.2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

19 Kasım 2020 Perşembe 19:35
Alev Alev dizisinde Ömer karakterine Cihangir Ceyhan hayat veriyor
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Alev Alev Dizisi Ömer Kimdir?

Oyuncumuzun asıl ismi Cihangir Ceyhan’dır 15 Ekim 1989 Adana doğumludur. Alev Alev dizisinde Ömer rolünü oynayacaktır. Oyuncu 1.77 boyu ve 75 kilo kg’dır. Oyuncumuz aslen Elazığlıdır. ilk kez "Yusuf" filminde rol aldı. Asıl başarısı intenette Cio adıyla yer aldığı  sıfır bir adana dizisidir.

Alev Alev dizisinde şimdi Ömer karakterine hayat verecek olan oyuncumuz Çukur dizisinde önce Koçavalıların düşmanı olarak yer almış, daha sonra damadı olmuştur.


Cihangir Ceyhan’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

2019–Çukur (Azer)

2016-2019 – Sıfır Bir Adana (Cio)

2015–Yusuf (Serdar)



Son Güncelleme: 19.11.2020 19:35
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Anahtar Kelimeler:
Cihangir CeyhanömerDiziAlev Alev
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