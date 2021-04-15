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Alev Alev dizisinde İskender karakterini Berker Güven canlandırıyor

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Alev Alev dizisinde İskender karakterini Berker Güven canlandırıyor haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 15 Nisan 2021 Perşembe tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

15 Nisan 2021 Perşembe 19:36
Alev Alev dizisinde İskender karakterini Berker Güven canlandırıyor
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Alev Alev dizisi SHOW TV ekranlarında yayınlamaya başlamadan önce oyuncu kadrosu ile en merak edilen diziler arasında yerini almaya devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile pek çok kişinin sabırsızlıkla beklediği Alev Alev dizisinde son olarak merak edilen oyuncu İskender karakterine hayat veren Berker Güven oldu.

Alev Alev İskender kimdir? Berker Güven kimdir?

7 Eylül 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen yakışık oyuncu 1.80 metre boyunda 77 kilogramdır. Başak burcu olan Güven ilk defa kamera karşısına 2017 yılında Babam filminde ki Arif karakteri ile çıkan Güven gösterdiği başarı ile dizi ve filmlerde aranan oyunculardan bir tanesi halinde gelmiştir.

Vatanım Sensin dizisinde Aleksi ve son olarak da Zalim İstanbul dizisinde Nedim karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 15.04.2021 19:36
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