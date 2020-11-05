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Alev Alev dizisinde geçen Yedikule Mahallesi nerede? Alev Alev dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?

Yeni sezon' da Show TV ekranlarına gelecek olan Alev Alev dizisi, gerek oyuncu kadrosu gerek konusu ile gündemden düşmemiştir. İzleyicilerin merak ettiği bir diğer konu ise dizinin nerede çekildiğidir. Yedikule Mahallesi aslında maket evlerden oluşturulmuştur. İşte detaylar...

05 Kasım 2020 Perşembe 22:20
Alev Alev dizisinde geçen Yedikule Mahallesi nerede? Alev Alev dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?
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Ekranlara ilk bölümü ile 5 Kasım Perşembe günü gelecek olan Alev Alev dizisinin çekim yeri İstanbul/Büyükçekmece’ dir. Büyükçekmece Alkent 2000 mahallesinde yapılan çekimlerde ise covid-19 için önlemler alınmış vaziyette.

 

Alev Alev adlı dizi için Ağustos ayı itibari ile hazırlıklar başlatılmıştır. Dizinin en etkileyici sahnesi ise Sanıç Yangını’ dır. Bu yangın çekimlerini yapmak için çok uzun süren hazırlıklar yapılmıştır. En harika çekim tekniklerinden birini deneyen yönetmenler, boşaltılmış eski bir kum fabrikasında Sanıç inşa ettiler ve ardından dizi için aleve verip yaktılar. Alev Alev dizisindeki yangın sahnesinde ise yaklaşık 400’ den fazla işçi çalıştırılmıştır. Haliyle yakılan sanıç ise tekrar kullanılamaz oldu lakin dizi için sadece sanıç inşası yapılmadı. Aynı zamanda ekip bir adette yepyeni bir mahalle inşa etmiştir.

 

ALEV ALEV DİZİSİNİN ÇEKİM YERLERİ

Alev Alev dizisinin çekim çalışmaları İstanbul/ Büyükçekmece ‘ de yapılıyor. Büyükçekmece’ de Alken 2000 mahallesinde çekimleri yapılan dizinin aslında çekim yerlerini, mahallede oturan insanlar bile bilmiyor çünkü dizi çekimleri için maket evler ve maket sokaklar inşa edilmiştir.


 

ALEV ALEV DİZİSİNDE YER ALAN YEDİKULE MAHALLESİ

Alev Alev dizisinde hikayenin geçtiği Yedikule mahallesi aslında yoktur; bu mahalle dizinin çekilmesi adına maket evlerden koskocaman bir mahalle oluşturulmuştur. Alev Alev dizisinin hikayesinde adı geçen Yedikule mahallesi, İstanbul’ un Fatih ilçesinde bulunmakta olan Yedikule mahallesi değildir ve aralarında herhangi bir bağlantı bulunmamaktadır.

 

 

ALEV ALEV DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ ŞİLE’DE DE YAPILDI

Dizinin tanıtımı için yapılan çekimler İstanbul’un Şile ilçesinde bulunmakta olan ve çoğu insan tarafından bilinen Ağlayankaya plajında gerçekleştirilmiştir.

Dizi çekimlerde Beykoz’ da bulunan eski ayakkabı fabrikasını da dizi seti olarak kullanmaktadır. Bunların dışında ise Alev Alev dizisinin çekimleri bir hava müzesinde de yapılmakta.

 



Son Güncelleme: 05.11.2020 22:20
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