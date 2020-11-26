İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

Alev Alev dizisinde Çiçek karakterini Hazal Ergüçlü canlandırıyor

Gündeme geldiği günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Alev Alev dizisinde Çiçek karakterini Hazal Ergüçlü canlandırıyor konusunda en yeni gelişmeleri merak ediyorsanız siz de hemen 26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlanan haberimize göz atabilirsiniz.

26 Kasım 2020 Perşembe 19:43
Alev Alev dizisinde Çiçek karakterini Hazal Ergüçlü canlandırıyor
Takip Et:

SHOW TV ekranlarının yeni sezonda ki iddialı dizilerinden bir tanesi olan Alev Alev ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Dizi hakkında araştırılan konuların çoğunluğu oyuncu kadrosu ile ilgili olurken son olarak dizide Çiçek karakterine hayat verecek Hazal Ergüçlü merak edilmeye başlandı.

Alev Alev dizisi Çiçek kimdir? Hazal Ergüçlü kimdir?

1 Ocak 1992 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde dünyaya gelen Ergüçlü Alev Alev dizisinde Çiçek karakterine hayat verecek. Gölgeler ve Suretler filmi ile ilk defa kamera karşısına geçen Ergüçlü gösterdiği performans sonrasında ekranların aranan yüzü haline gelmiştir.


En tanındığı yapım ise Kuzey ve Güney dizisinde hayat verdiği Simay karakteridir. Aynı zamanda geçtiğimiz yılların sevilen dizilerinden bir tanesi olan Medcezir’de de Eylül karakterini canlandıran Ergüçlü tanınan bir oyuncu olmuştur.

Hazar Ergüçlü görev aldığı yapımlar

  • 2013 Benim Dünyam Ayla – Ela’nın Kardeşi
  • 2012 Açlığa Doymak Sena
  • 2010 Gölgeler ve Suretler Ruhsar Yardımcı Karakter
  • 2017 Kar Müzzeyen Başrol
  • 2018 Gerçek Kesit: Manyak – Yardımcı Karakter
  • 2018 Ahlat Ağacı – Başrol
  • 2016 Yüksek Sosyete Cansu Koran.
  • 2015 Analar ve Anneler Kader Ayaz.
  • 2013 – 2015 Medcezir Eylül Buluter.
  • 2011 – 2013 Kuzey Güney Simay Canay Yardımcı Karakter
  • 2017 Hayat Sırları Seher Kuzgun.
  • 2018 Dudullu Postası Melis.

 



Son Güncelleme: 26.11.2020 19:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimdirHazal ErgüçlüçiçekAlev Alev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Alev Alev dizisinde Çiçek karakterini Hazal Ergüçlü canlandırıyor
Alev Alev dizisi Tomris karakteri kimdir? Zuhal Olcay'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar diziden ayrıldı mı? Vahide Perçin Bir Zamanlar Çukurova'ya geri gelecek mi?
Alev Alev dizisindeki Bülent karakteri kimdir?
Alev Alev dizisine katılan Berker Güven kimdir? İskender karakteri kimdir?
Alev Alev dizisi Cemre kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Demet Evgar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor dizisindeki Nazlı'nın babası karakteri Kimdir? Edip Saner dizideki rolü ve hayatı
Alev Alev dizisine katılan Cihangir Ceyhan kimdir? Ömer karakteri kimdir?
Mucize Doktor dizisi Tolga’yı kim canlandırıyor? Mehmet Ezel Özgün'ün biyografisi
Alev Alev dizisi Korkut’u kim canlandırıyor? Yiğit Sertdemir'in biyografisi
2. el taşıt kredisi veren 5 banka ve kampanya özellikleri
Çukur Vartolu diziden ayrılacak mı? Erkan Kolçak Köstendil diziye veda mı ediyor?
Iphone ve Samsung şarj aletinin orjinal olup olmadığı nasıl anlaşılır?
İkametgah belgesi nerden, nasıl alınır? E-Devlet ikametgah sorgulama ve belge alma
Ateistlik nedir? Ateistler neye inanır?
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakterini kim canlandırıyor? Furkan Palalı biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun karakteri kimdir? Leyla Feray kimdir, nereli, kaç yaşında?
Süt parası kimlere verilir, kaç gün içinde alınır? 2020
Kırmızı Oda dizisi konusu nedir, ne zaman başlayacak?
PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Kasım 2020
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.