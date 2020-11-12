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Alev Alev dizisinde çalan şarkıyı kim söylüyor? Sena Şener Kapkaranlık Her Gün şarkısının sözleri

Alev Alev dizisi ikinci bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Dizinin şarkıları da çok beğenildi. İzleyiciler Alev Alev dizisinde çalan şarkıyı kim söylüyor sorusunu araştırmaya başladı. Dizide çalan şarkı Senar Şener Kapkaranlık Her Gün şarkısıdır.

12 Kasım 2020 Perşembe 23:09
Alev Alev dizisinde çalan şarkıyı kim söylüyor? Sena Şener Kapkaranlık Her Gün şarkısının sözleri
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Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev izleyicilerden tam not aldı. Dizinin farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekti. Dizinin ikinci bölümü de reyting rekorları kırdı ve zirveye oturdu. Dizide dikkat çeken bir nokta da ilk bölümde ve ikinci bölümde farklı şarkılar çalması oldu. Dizinin ilk bölümünde çalan Kapkaranlık Her Gün adlı şarkı Sena Şener ‘in şarkısıdır.  Sena Şener’in Kapkaranlık Her Gün şarkısının sözleri ise şu şekilde;

Yaşlandım

Dünyayı serdiler avuçlarıma

İstemedim

Yıldızlar döküldü saçlarıma

Silkeledim

Yalnızdım

Tek bir kurşunla bir savaş alanında

Ben de kendimi öldürdüm onunla

 


Bak ne kaldı ellerimde?

Hiçbir şey yok yüreğimde

Her şey bomboş

Yok gözümde

Kapkaranlık her günüm

Ne yazık

Gözlerim parlardı zifiri karanlıkta

Şimdi beni göremezsin gün ışığında

Arsızdım

Hiç yarın yokmuş gibi bir inançla

Ben de…

 




Son Güncelleme: 12.11.2020 23:16
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Anahtar Kelimeler:
Alev AlevDizişarkı
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