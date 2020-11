Alev Alev dizisinde çalan şarkıyı kim söylüyor? Sena Şener Kapkaranlık Her Gün şarkısının sözleri

Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev izleyicilerden tam not aldı. Dizinin farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekti. Dizinin ikinci bölümü de reyting rekorları kırdı ve zirveye oturdu. Dizide dikkat çeken bir nokta da ilk bölümde ve ikinci bölümde farklı şarkılar çalması oldu. Dizinin ilk bölümünde çalan Kapkaranlık Her Gün adlı şarkı Sena Şener ‘in şarkısıdır. Sena Şener’in Kapkaranlık Her Gün şarkısının sözleri ise şu şekilde;

Yaşlandım

Dünyayı serdiler avuçlarıma

İstemedim

Yıldızlar döküldü saçlarıma

Silkeledim

Yalnızdım

Tek bir kurşunla bir savaş alanında

Ben de kendimi öldürdüm onunla

Bak ne kaldı ellerimde?

Hiçbir şey yok yüreğimde

Her şey bomboş

Yok gözümde

Kapkaranlık her günüm

Ne yazık

Gözlerim parlardı zifiri karanlıkta

Şimdi beni göremezsin gün ışığında

Arsızdım

Hiç yarın yokmuş gibi bir inançla

Ben de…