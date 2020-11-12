Alev Alev dizisinde çalan şarkıyı kim söylüyor? Sena Şener Kapkaranlık Her Gün şarkısının sözleri

Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev izleyicilerden tam not aldı. Dizinin farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekti. Dizinin ikinci bölümü de reyting rekorları kırdı ve zirveye oturdu. Dizide dikkat çeken bir nokta da ilk bölümde ve ikinci bölümde farklı şarkılar çalması oldu. Dizinin ilk bölümünde çalan Kapkaranlık Her Gün adlı şarkı Sena Şener ‘in şarkısıdır. Sena Şener’in Kapkaranlık Her Gün şarkısının sözleri ise şu şekilde;
Yaşlandım
Dünyayı serdiler avuçlarıma
İstemedim
Yıldızlar döküldü saçlarıma
Silkeledim
Yalnızdım
Tek bir kurşunla bir savaş alanında
Ben de kendimi öldürdüm onunla
Hiçbir şey yok yüreğimde
Her şey bomboş
Yok gözümde
Kapkaranlık her günüm
Ne yazık
Gözlerim parlardı zifiri karanlıkta
Şimdi beni göremezsin gün ışığında
Arsızdım
Hiç yarın yokmuş gibi bir inançla
Ben de…