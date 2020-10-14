Alev Alev dizisinde çalan şarkılar

Show TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Ay Yapım imzalı ‘Alev Alev’ dizisi, etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor. Üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarını konu alan filmde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Berkay Ateş, Cem Bender, Cihangir Cihan, Berker Güven ve Zuhal Olcay gibi oyunlar yer alıyor.

‘Alev Alev’ dizisinin ilk fragmanının yayınlanmasıyla, jenerikte çalan müzik izleyicilerin ilgisini topladı. Fragmanda Demet Evgar’ın küçük bir kızın arkasından koştuğu sonrada sahilde Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü ile buluşmalarını izledik. Bu sahnelerde Nil Karaibrahimgil’in ‘Benden Sana’ şarkısı çalmaktaydı.

Benden Sana şarkısının sözleri ve videosu

Karanlıktan gelecekler

Önünde dikilecekler

Sarı sarı dişleri olacak

Sivri pencereleri olacak

Yakalayacak sanacaksın

Ama hep sen kazanacaksın

Ben sana koşmayı öğreticem

İçinden gülmeyi öğreticem

Yalanlar söyleyecekler

Sözlerinden dönecekler

Buzdan kalpleri olacak

Yaralayacak sanacaksın

Ama hep sen kazanacaksın

Üstlerine gitmeyi öğreticem

Düşünce kalkmayı öğreticem

Bazen de susmayıp bağırmayı

Utanmadan hüngür hüngür ağlamayı

Sevgililer gelecekler

Kalbini delecekler

Ahu bakışları olacak

Tatlı dilleri olacak

Hep sevecek sanacaksın

Ama bazen yanılacaksın

O an orda durmayı göstericem

Bu da geçer yahuyu öğreticem

Bazen de tam ortadan kırılmayı

Yere düşen camlar gibi dağılmayı

Bazen yalnız bırakacaklar

Ne yapacaksın bakacaklar

Planları olacak

Hep bir başları olacak

Kırılacak sanacaksın

Ama hepten başaracaksın

İçinden yanmayı göstericem

Kendini sevmeyi öğreticem

Gidipte varmayı öğreticem