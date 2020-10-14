Alev Alev dizisinde çalan şarkılar

Show TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Ay Yapım imzalı ‘Alev Alev’ dizisi, etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor. Üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarını konu alan filmde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Berkay Ateş, Cem Bender, Cihangir Cihan, Berker Güven ve Zuhal Olcay gibi oyunlar yer alıyor.
‘Alev Alev’ dizisinin ilk fragmanının yayınlanmasıyla, jenerikte çalan müzik izleyicilerin ilgisini topladı. Fragmanda Demet Evgar’ın küçük bir kızın arkasından koştuğu sonrada sahilde Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü ile buluşmalarını izledik. Bu sahnelerde Nil Karaibrahimgil’in ‘Benden Sana’ şarkısı çalmaktaydı.
Benden Sana şarkısının sözleri ve videosu
Karanlıktan gelecekler
Önünde dikilecekler
Sarı sarı dişleri olacak
Sivri pencereleri olacak
Yakalayacak sanacaksın
Ama hep sen kazanacaksın
Ben sana koşmayı öğreticem
İçinden gülmeyi öğreticem
Yalanlar söyleyecekler
Sözlerinden dönecekler
Buzdan kalpleri olacak
Yaralayacak sanacaksın
Ama hep sen kazanacaksın
Üstlerine gitmeyi öğreticem
Düşünce kalkmayı öğreticem
Bazen de susmayıp bağırmayı
Utanmadan hüngür hüngür ağlamayı
Kalbini delecekler
Ahu bakışları olacak
Tatlı dilleri olacak
Hep sevecek sanacaksın
Ama bazen yanılacaksın
O an orda durmayı göstericem
Bu da geçer yahuyu öğreticem
Bazen de tam ortadan kırılmayı
Yere düşen camlar gibi dağılmayı
Bazen yalnız bırakacaklar
Ne yapacaksın bakacaklar
Planları olacak
Hep bir başları olacak
Kırılacak sanacaksın
Ama hepten başaracaksın
İçinden yanmayı göstericem
Kendini sevmeyi öğreticem
Gidipte varmayı öğreticem