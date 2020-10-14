İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Alev Alev dizisinde çalan şarkılar

Ekranlara gelmeye hazırlanan Alev Alev dizisinin ilk fragmanında çalan şarkı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Nil Karaibrahimgil'in seslendirdiği şarkı ile ilgili bilgiler içeriğimizde yer alıyor.

14 Ekim 2020 Çarşamba 20:07
Alev Alev dizisinde çalan şarkılar
Takip Et:

Show TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Ay Yapım imzalı ‘Alev Alev’ dizisi, etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona damgasını vurmaya hazırlanıyor. Üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarını konu alan filmde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Berkay Ateş, Cem Bender, Cihangir Cihan, Berker Güven ve Zuhal Olcay gibi oyunlar yer alıyor.

‘Alev Alev’ dizisinin ilk fragmanının yayınlanmasıyla, jenerikte çalan müzik izleyicilerin ilgisini topladı. Fragmanda Demet Evgar’ın küçük bir kızın arkasından koştuğu sonrada sahilde Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü ile buluşmalarını izledik. Bu sahnelerde Nil Karaibrahimgil’in ‘Benden Sanaşarkısı çalmaktaydı.

Benden Sana şarkısının sözleri ve videosu

Karanlıktan gelecekler

Önünde dikilecekler

Sarı sarı dişleri olacak

Sivri pencereleri olacak

Yakalayacak sanacaksın

Ama hep sen kazanacaksın

Ben sana koşmayı öğreticem

İçinden gülmeyi öğreticem

Yalanlar söyleyecekler

Sözlerinden dönecekler

Buzdan kalpleri olacak

Yaralayacak sanacaksın

Ama hep sen kazanacaksın

Üstlerine gitmeyi öğreticem

Düşünce kalkmayı öğreticem

Bazen de susmayıp bağırmayı

Utanmadan hüngür hüngür ağlamayı


Sevgililer gelecekler

Kalbini delecekler

Ahu bakışları olacak

Tatlı dilleri olacak

Hep sevecek sanacaksın

Ama bazen yanılacaksın

O an orda durmayı göstericem

Bu da geçer yahuyu öğreticem

Bazen de tam ortadan kırılmayı

Yere düşen camlar gibi dağılmayı

Bazen yalnız bırakacaklar

Ne yapacaksın bakacaklar

Planları olacak

Hep bir başları olacak

Kırılacak sanacaksın

Ama hepten başaracaksın

İçinden yanmayı göstericem

Kendini sevmeyi öğreticem

Gidipte varmayı öğreticem

 




Son Güncelleme: 14.10.2020 20:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alev AlevNil KaraibrahimgilBenden Sanaşarkı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Alya diziye damgasını vurdu!
Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Alya diziye damgasını vurdu!
Kuruluş Osman dizisine Umut Karadağ dahil oldu
Kuruluş Osman dizisine Umut Karadağ dahil oldu
Çukur’un son bölümünde vurulan Arık Böke Erdenet için diziden çıkıyor iddiası!
Çukur’un son bölümünde vurulan Arık Böke Erdenet için diziden çıkıyor iddiası!
MasterChef Duygu ''Aldattı'' dediği nişanlısını affetti
MasterChef Duygu ''Aldattı'' dediği nişanlısını affetti
Milyoner'de yarışan Hikmet Karakuş'a bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi
Milyoner'de yarışan Hikmet Karakuş'a bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi
Savaşçı dizisi neden yayınlanmadı, bitti mi? Savaşçı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Savaşçı dizisi neden yayınlanmadı, bitti mi? Savaşçı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Hasan Onat kimdir? Hasan Onat neden vefat etti?
Alev Alev dizisinde çalan şarkılar
Payitaht dizisi Fatma Sultan kimdir? Alara Turan hakkında bilgiler
14 Ekim 2020 Çarşamba Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 14 Ekim 2020 Çarşamba Dünya genelinde vaka sayısı
Sadakatsiz dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Fox TV Bay Yanlış isimli dizi neden yayınlanmıyor, dizi erken final mi yapacak?
Şeref Sözü dizisi Metin kimdir? Mert Yavuzcan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Benim Adım Melek Aslı Kimdir? Sinem Karel Gürtekin kimdir?
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
Zeliha Doğduğun Ev Kaderindir'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Nurşim Demir Doğduğun Ev Kaderindir'dan ayrıldı!
Emlak vergisi ne zaman ödenir? 2019 Emlak vergi takvimi
Gazi Koşusu ne zaman yapılacak ? Gazi koşusu saat kaçta başlayacak? Hangi kanaldan yayınlanacak?
Ehliyet Yenileme Randevusu Nasıl Alınır? Ehliyet Değişimi İçin Son Tarih Ne Zamandır?
2019 Devlet memurlarına ödenecek zam ve özel hizmet tazminatı ne kadardır? 2019 Özel hizmet tazminat cetveli
Yurt dışı hizmet borçlanması nedir? Yurt dışında çalışan türkler gizmet borçlanması nasıl yapar?
Şeref Sözü istenilen reytingleri alabilir mi? Çarşamba günü hangi diziler var?
Kanal D yeni dizisi Sadakatsiz nerede çekiliyor? Sadakatsiz çekim mekanları belli oldu
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl'ın hayatı!
Şeref Sözü dizisi Dilber kimdir? Begüm Alınca nerelidir?
Şeref Sözü dizisi Cavidan kimdir? Toprak Sağlam yaşı ve oynadığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Eftalya karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sezanur Sözen kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.