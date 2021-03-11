İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Alev Alev dizisinde Ali karakterini Toprak Can Adıgüzel canlandırıyor

11 Mart 2021 Perşembe gününün önemli manşetlerinden Alev Alev dizisinde Ali karakterini Toprak Can Adıgüzel canlandırıyor haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Alev Alev dizisinde Ali karakterini Toprak Can Adıgüzel canlandırıyor haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

11 Mart 2021 Perşembe 19:30
Alev Alev dizisinde Ali karakterini Toprak Can Adıgüzel canlandırıyor
Takip Et:

Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev’de Ali karakterine Toprak Can Adıgüzel hayat verecek. Genç oyuncu son olarak Kadın dizisinin finaline konuk oyuncu olarak katılmıştı.

26 Ocak 1992 yılında İzmir’de dünyaya gelen Toprak Can Adıgüzel İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştu. Genç oyuncu daha önce Kadın ve Mucize Doktor dizilerine konuk oyuncu olarak katılmıştı. Tiyatro sahnelerinde rol alan oyuncu Yak Bunu ve Benim Adım Feuerbach adlı oyunlarda da yer almıştır.

Genç oyuncu Alev Alev dizisinde Çiçek’in partneri olan Ali karakterine hayat verecek. Ali 30’lu yaşlarda genç ve yakışıklı bir karakterdir.

 



Son Güncelleme: 11.03.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvDiziAlev Alev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edho Tuncay kimdir? Gerçek adı nedir? Bahtiyar Engin hakkında bilgiler
Edho Tuncay kimdir? Gerçek adı nedir? Bahtiyar Engin hakkında bilgiler
Show TV Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimlerdir?
Show TV Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimlerdir?
İlk Göktürk filmi konusu ve oyuncuları
İlk Göktürk filmi konusu ve oyuncuları
Emanet 135. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 12 Mart Cuma Kanal 7
Emanet 135. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 12 Mart Cuma Kanal 7
Mert Efe Anlı kimdir? Müge Anlı'nın kardeşi mi?
Mert Efe Anlı kimdir? Müge Anlı'nın kardeşi mi?
ATV Müge Anlı başvurusu nasıl yapılır 2021
ATV Müge Anlı başvurusu nasıl yapılır 2021

Popüler Haberler

Kanal D Yeni Hayat dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar dizide olmayacak mı? Vahide Perçin diziden ayrıldı mı?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Sevda Çağlayan karakterini Nazan Kesal canlandırıyor
Menajerimi Ara Emir kimdir? Burak Tozkoparan Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Alev Alev dizisinde Ali karakterini Toprak Can Adıgüzel canlandırıyor
Alev Alev dizisindeki Çelebi karakteri Kimdir? Cem Bender dizideki rolü ve hayatı
Sol Yanım dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Sol Yanım dizisi Biricik kimdir? Cemre Baysel'in hayatı!
Silahsız özel güvenlik kimliği silahlıya nasıl çevrilir?
Bir Şansım Olsa whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
Ünye fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Ünye fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
İkinci el taşıt kredilerinde yaş ve model sınırı nedir?
Yaralı Kalbim 13.Bölüm özeti ve 15 Şubat Pazartesi yeni bölüm fragmanı
Amasya'da Alevilere yönelik ırkçı söylemde bulunan imama soruşturma açıldı!
Ahi Evran kimdir? Ahi Evran yılı nedir? Ahi Evran hakkında bilgiler
Zuhal Topal’la Sofrada kadınbudu köfte yapılış tarifi ve malzemeleri
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli kimdir? Furkan Palalı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl'ın hayatı!
Günlük burç yorumları; 12 Mart 2021 Perşembe burç yorumları
Sol Yanım dizisi Haydar’ı kim canlandırıyor? Haydar Köyel'in biyografisi
Mert Efe Anlı kimdir? Müge Anlı'nın kardeşi mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.