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Alev Alev dizisinde Ali karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Toprak Can Adıgüzel

Show TV’nin merakla beklenen dizisi Alev Alev’in oyuncu kadrosu netleşiyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri Ali karakteri oldu. İzleyiciler Alev Alev dizisi Ali kimdir sorusunu araştırmaya başladı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 18:05
Alev Alev dizisinde Ali karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Toprak Can Adıgüzel
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Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev’de Ali karakterine Toprak Can Adıgüzel hayat verecek. Genç oyuncu son olarak Kadın dizisinin finaline konuk oyuncu olarak katılmıştı.


26 Ocak 1992 yılında İzmir’de dünyaya gelen Toprak Can Adıgüzel İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştu. Genç oyuncu daha önce Kadın ve Mucize Doktor dizilerine konuk oyuncu olarak katılmıştı. Tiyatro sahnelerinde rol alan oyuncu Yak Bunu ve Benim Adım Feuerbach adlı oyunlarda da yer almıştır.

Genç oyuncu Alev Alev dizisinde Çiçek’in partneri olan Ali karakterine hayat verecek. Ali 30’lu yaşlarda genç ve yakışıklı bir karakterdir.

 



Son Güncelleme: 21.10.2020 18:05
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Anahtar Kelimeler:
Alev AlevDiziShow Tv
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