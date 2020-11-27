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Alev Alev dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve birbirinden değerli oyuncuları kadrosunda barındıran Alev Alev dizisinin hangi gün ve saat kaçta yayınlandığı merak konusu oldu. Alev Alev dizisinin yayın günü ve saati en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

27 Kasım 2020 Cuma 04:59
Alev Alev dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlıyor?
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Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve üç kadının hayat hikayesini konu alan Alev Alev dizisinin ne zaman, saat kaçta, hangi günler içerisinde yayınlandığı merak konusu oldu.

Alev Alev Hangi Gün Oynuyor?

Alev Alev dizisi Perşembe günleri ekranlarda yer alıyor. Dizinin dördüncü bölümünde Ozan, Ömer’i kurtardıktan sonra delil aramanın peşine düşecektir. Rüya ise Ömer’in yanından hiç ayrılmayacaktır. Ömer, bu süreç içerisinde beklemediği bir kumpasın içine düşecektir.


Alev Alev Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman Başlıyor?

Alev Alev dizisinin yeni bölümü 26 kasım Perşembe günü ekranlarda olacak. Dizinin en son bölümünde ilk defa avukat kimliğine başvuran ve Kayabeylilerin zorlu oyununda yer alan Rüya, son derece önem erz eden bir mücadeleye tanıklık edecek. Çiçek’se Bülent gibi bir insanla aynı evin içerisinde yaşayamayacağını fark ederek bu süreç içerisinde güç aldığı Atlas’a rağmen önemli bir karar verecektir.

Alev Alev Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Alev Alev dizisi Show TV ekranlarında yayınlanmaktadır. Dizinin yeni bölümünde Çelebi, Cemre’yi bularak onu büyük nir ikilemin arasına sokacaktır. Cemre eve geri dönmekle cezaevine girmek arasında bir seçim yapmak zorundadır.

Alev Alev Saat Kaçta Başlıyor?

Alev Alev dizisinin yeni bölümleri her akşam 20:00’da ekranlarda yerini almaktadır.



Son Güncelleme: 27.11.2020 04:59
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Anahtar Kelimeler:
Alev AlevShow TvDizi
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