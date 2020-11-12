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Alev Alev dizisi Tomris karakterini kim canlandırıyor? Zuhal Olcay biyografisi ve rol aldığı yapımlar

12 Kasım Perşembe 2020 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Alev Alev dizisi Tomris karakterini kim canlandırıyor? Zuhal Olcay biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Alev Alev dizisi Tomris karakterini kim canlandırıyor? Zuhal Olcay biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 12 Kasım 2020 Perşembe tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

12 Kasım 2020 Perşembe 19:41
Alev Alev dizisi Tomris karakterini kim canlandırıyor? Zuhal Olcay biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Show TV ekranlarında başlayacak olan ‘Alev Alev’ dizisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Üç kadının hikayelerinin anlatılacağını dizinin ilk fragmanının yayınlanmasından sonra oyuncu kadrosu da netleşti. Dizide Demet Evgar, Hazal Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş ve Zuhal Olcay gibi oyuncular yer alıyor. Alev Alev dizisinde usta oyuncu Zuhal Olcay’ın canlandıracağı Tomris en dikkat çeken karakterlerden biri oluyor.

Alev Alev dizisi Tomris kimdir?

Alev Alev dizisinde Tomris karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Zuhal Olcay’dır. 10 Ağustos 1957 yılında İstanbul’da doğan Zuhal Olcay, 1976 yılında Ankara Devlet Konservatuvarını bitirmiştir. Birçok dizi ve filmde yer alan usta oyuncu, en son 2016 yılında ‘Yüksek Sosyete’ isimli dizide rol almıştır. Aynı zamanda müzisyen olan Zuhal Olcay, tiyatroda da sahne almıştır.

Zuhal Olcay’ın yer aldığı yapımlar

Yüksek Sosyete (2016)

Urfalıyam Ezelden (2014)

Bir Aşk Hikayesi (2013)

İffet (2011)

Umut Yolcuları (2010)

Arka Sokaklar (2010)

Mevzuhal (2008)

Beni Unutma (2008)

Geniş Zamanlar (2007)


Seni Çok Özledim (2005)

Ti Show (2002)

Yeditepe İstanbul (2001)

Çatısız Kadınlar (1999)

Medeni Haller (1997)

Artist Palas (1994)

Baharın Bittiği Yer (1989)

Ateşten Günler (1987)

Gecenin Öteki Yüzü (1987)

Varsayalım İsmail (1986)

Parmak Damgası (1985)

Sönmüş Ocak (1980)

 



Son Güncelleme: 12.11.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
Show TvTomrisZuhal OlcayAlev Alev
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