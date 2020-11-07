Alev Alev dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor

Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev ilk bölümüyle beğenileri topladı. Ay Yapım imzalı dizide Cemre, Çiçek ve Rüya adlı üç kadının bir yangın sonrası hayatlarının kesişmesiyle yaşadıkları anlatılacak. Dizinin ilk bölümünün ardından 5 Kasım tarihinde 22:15, 6 Kasım’da 23:45’te 7 Kasım’da 13.00 ve 02:15’te tekrar yayınlandı.
Alev Alev hangi gün?
Alev Alev dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00’de izleyici karşısına çıkacak. Dizinin tekrar bölümleri ise Cuma günü 23:45 ve Cumartesi günü saat 13:00’de yayınlanacak.
Alev Alev dizisi oyuncuları
Zuhal Olcay – Tomris
Demet Evgar – Cemre
Dilan Çiçek Deniz – Rüya
Cem Bender – Çelebi
Berkay Ateş- Ozan
Cihangir Ceyhan – Ömer
Berker Güven – İskender
Son Güncelleme: 07.11.2020 16:11