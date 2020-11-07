Alev Alev dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor

Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev ilk bölümüyle beğenileri topladı. Ay Yapım imzalı dizide Cemre, Çiçek ve Rüya adlı üç kadının bir yangın sonrası hayatlarının kesişmesiyle yaşadıkları anlatılacak. Dizinin ilk bölümünün ardından 5 Kasım tarihinde 22:15, 6 Kasım’da 23:45’te 7 Kasım’da 13.00 ve 02:15’te tekrar yayınlandı.

Alev Alev hangi gün?

Alev Alev dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00’de izleyici karşısına çıkacak. Dizinin tekrar bölümleri ise Cuma günü 23:45 ve Cumartesi günü saat 13:00’de yayınlanacak.

Alev Alev dizisi oyuncuları

Zuhal Olcay – Tomris

Demet Evgar – Cemre

Hazar Ergüçlü – Çiçek

Dilan Çiçek Deniz – Rüya

Cem Bender – Çelebi

Berkay Ateş- Ozan

Cihangir Ceyhan – Ömer

Berker Güven – İskender