Alev Alev dizisi Şimal kimdir?

.Alev Alev dizisi ilk bölümüyle nefes kesti. Sevilen dizinin ikinci bölüm fragmanı yayınlanırken Şimal karakteri dikkatlerden kaçmadı. İzleyiciler Alev Alev Şimal kimdir sorusunu araştırmaya başladı.
12 Kasım 2020 Perşembe 19:29
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Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Dizinin ilk bölümünde yaşanan yangında Çiçek yangının ortasından kaldı. İzleyiciler dizide Çiçek karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü’nün diziden ayrılıp ayrılmayacağı araştırmaya başladı.
Alev Alev Şimal kimdir?
Dizinin ilk bölümünde yaşanan yangının ardından çok sayıda soru gündeme getirildi. Dizinin ikinci bölüm fragmanıyla bazı sorular gün ışığına çıktı. Fragmanda Şimal ön plana çıkarken Şimal’in kim olduğu merak konusu oldu. Tomris’in kızı olan Şimal ilk bölümde yaşanan yangında hayatını kaybetti. Tomris ise Çiçek’e Şimal’in yerine geçmesi teklifinde bulundu.
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