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Alev Alev dizisi reyting ve izlenme oranları

Show TV’nin yeni dizisi 22 Ekim Perşembe günü izleyiciyle buluşacak. Yeni dizinin başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü yer alıyor. İzleyiciler Alev Alev dizisi reyting sonuçları ve izlenme oranları nasıl olacak merak ediyor.

06 Kasım 2020 Cuma 13:23
Alev Alev dizisi reyting ve izlenme oranları
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Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin fragmanları büyük ilgi gördü. Yeni dizinin başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Cihangir Ceylan, Berkay Ateş, Zuhal Olcay gibi sevilen isimler yer alıyor.


22 Ekim Perşembe günü yayınlanacak olan dizinin nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak konusu oldu.

Perşembe günü yayınlanacak olan dizinin en büyük rakipleri Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor, Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat, TRT ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizileri olacak. Bu dizilerin dışında ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın yüksek reyting oranları en zorlu rakip olarak görülüyor. Ancak yeni dizi Alev Alev’in farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu bu dizilerin arasında kendisine yer bulacaktır.



Son Güncelleme: 06.11.2020 13:23
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Anahtar Kelimeler:
Alev AlevDizi
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